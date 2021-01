Fabrizio De Andrè: come è morto, moglie e compagna/ Enrica Ringon e Dori Ghezzi gli amori della sua vita

Fabrizio De André, il più grande poeta italiano

Fabrizio De Andrè viene considerato uno dei più grandi poeti italiani della modernità, nato a Genova il 18 febbraio del 1940 ha vissuto una carriera straordinaria che l’ha portato alla pubblicazione di 14 album in studio e ben 41 con raccolte e live. Nel 2018 è uscito il film Fabrizio De Andrè – Principe Libero diretto da Luca Facchini e che vede nei panni dell’artista l’attore romano Luca Marinelli. Il film sarà trasmesso stasera a partire dalle 21.20 su Rai Movie, in una serata che la rete della tv di Stato dedicherà completamente alle biografie, con appuntamento in seconda serata con Coco Chanel.

Come è morto Fabrizio De Andrè?

Ma come è morto Fabrizio De Andrè? Il cantautore ci ha lasciato prematuramente all’età di 59 anni l’11 gennaio del 1999. Nell’agosto del 1998 dopo un concerto a Roccella Ionica in Calabria avrebbe dovuto sostenerne uno a Saint Vincent, ma durante le prove accusa un forte disagio, tanto che un forte dolore al torace lo obbliga a non tenere il concerto, i biglietti saranno rimborsati al pubblico, e a delle visite approfondite. Gli esami medici sostenuti in Valle d’Aosta mostrano un carcinoma a un polmone che lo portano ad interrompere i successivi concerti. Nonostante questo continua a lavorare insieme a Oliviero Malaspina per dei progetti che purtroppo non potrà realizzare. Alla fine di novembre viene ricoverato con la malattia che è in uno stato decisamente avanzato. Esce dall’ospedale per Natale per stare insieme ai suoi parenti con i medici che furono costretti ad accettare l’idea di perderlo. Morirà l’11 gennaio successivo all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dove era stato ricoverato.

Gli amori principali di Fabrizio De Andrè: Enrica Ringon e Dori Ghezzi

Enrica Ringon è stata la prima moglie di Fabrizio De André, il loro matrimonio è durato per 13 anni dal 1962 al 1975. La donna è deceduta nel 2004, pochi anni dopo il decesso del grande artista genovese. La donna è anche la madre di Cristiano. Nota come “Puny” era più grande di De Andrè di sette anni e apparteneva a una famiglia borghese. Nel 1961 i due si sono incontrati per non lasciarsi più dopo il divorzio. Il figlio Cristiano raccontò al Festival di Sanremo anche di come il padre la lasciò per Dori Ghezzi: “La mia adolescenza è stata vedere mia mamma che piangeva prima per i tradimenti e poi per l’abbandono. Un pomeriggio squillò il telefono e lei rispose, c’era Dori che era incinta di una bambina. Mamma scoppiò in lacrime e mi passò la cornetta“.

La storia con Dori Ghezzi

Dori Ghezzi è stata la seconda moglie di Fabrizio De André. I due si legarono sentimentalmente nel 1974 quando l’artista era ancora sposato con Enrica Ringon. I due si sono sposati nel 1989 per poi lasciarsi dieci anni più tardi per la morte dell’artista. Da allora la donna, anche lei cantante, ne gestisce il patrimonio artistico. Per loro non è stato sempre tutto rose e fiori, tanto che nel 1979 hanno dovuto superare un momento terribile quello del rapimento. Avvenne in Sardegna il 27 agosto attorno alle 20.00 quando i due rimasero soli in casa. Furono trasferiti sulle montagne di Pattada dopo ore di marcia forzata. Furono liberati solo il 20 dicembre alle 23 in due posti differenti. Dori Ghezzi fu liberata ad Alà dei Sardi mentre Fabrizio il giorno dopo a Buddusò. Dal loro amore nacque la classe 1977 Luvi De Andrè.



