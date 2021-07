Fabrizio De Andrè e PFM, il concerto ritrovato/ Diretta e scaletta canzoni: da Il pescatore a Bocca di Rosa

Anticipazioni Fabrizio De Andrè e PFM, il concerto ritrovato

Martedì 20 luglio, in prima serata, Raitre trasmette Il concerto ritrovato di Fabrizio De Andrè e la Pfm. Era il 3 gennaio 1979 quando, presso il padiglione C della Fiera, Fabrizio De Andrè e la PFM diedero vita ad un concerto memorabile che rimarrà nella storia della musica italiana. Un concerto storico che i telespettatori potranno rivivere integralmente grazie alla conservazione di quelle immagini rimaste nei cuori dei fans del grande cantautore genovese. Quella tra De Andrè e la PFM fu una collaborazione che, all’epoca, scatenò l’entusiasmo degli appassionati della musica cantautorale. Nel 2019, quando la Sony comunicò il ritrovamento delle immagini registrate dal regista Piero Frattari che riprese l’intero evento, l’entusiasmo tra i fans di De Andrè fu enorme. La Rai ha così deciso di fare un grande regalo a chi, da sempre, ama la musica di De Andrè trasmettendo integralmente quel concerto passato alla storia come il concerto ritrovato.

L’incontro tra Fabrizio De Andrè e la PFM

Fu un incontro unico quello che portò Fabrizio De Andrè e la PFM ad una collaborazione unica e storica al tempo stesso. Il documentario che, questa sera, racconterà la tourneè del cantautore e della PFM racconterà questa collaborazione attraverso l’intervento dei componenti del gruppo della PFM (Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida e Flavio Premoli), della compagna di De André, Dori Ghezzi e degli esperti Piero Frattari e Guido Harari. Ci sarà, inoltre, anche l’intervento del cantautore David Riondino che apriva i concerti della tournée.

La scaletta e come vedere Il concerto ritrovato di Fabrizio De Andrè e la PFM in tv e in streaming

Il concerto ritrovato di Fabrizio De Andrè e della PFM potrà essere visto in tv, in prima serata su Raitre e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. Al centro dell’evento ci sarà, naturalmente, la musica di De Andrè. Ecco la scaletta delle canzoni:

La canzone di Marinella

Andrea

Il testamento di Tito

Un giudice

Giugno ’73

La guerra di Piero

Amico fragile

Zirichiltaggia

Rimini

Via del campo

Avventura a Durango (Romance in Durango)

Bocca di Rosa

Volta la carta

Il pescatore

