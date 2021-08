Fabrizio De André/ L’amore con Dori Ghezzi tra gossip, polemiche e… (Techetechetè)

Cantautorato… parte seconda. Nel nuovo appuntamento di questa sera con “Techetechetè” infatti tornano protagonisti i grandi nomi della musica leggera, e non solo, italiana: e nello speciale curato da Ermanno Labianca, in onda su Rai 1 a partire dalle 20.35 e intitolato emblematicamente “Cantautori bis”, i riflettori si accenderanno tra gli altri anche sull’indimenticato Fabrizio De André, scomparso oltre 20 anni fa Milano e oggi unanimemente considerato uno degli autori più influenti della musica dello scorso secolo. Ma, in attesa di vedere lo speciale del programma di nostalgia e amarcord targato servizio pubblico, cosa ricordiamo oggi di Faber e del suo mondo, e in particolare della sua storia con Dori Ghezzi?

Fabrizio De André e PFM Il concerto ritrovato/ Scaletta e diretta: finale in allegria

Dori Ghezzi, oggi 75enne, è la vedova di Fabrizio De André e sovente è per via della sua figura, e ad alcune polemiche che l’hanno vista coinvolta, che la figura del marito e la sua pesantissima eredità artistica tornano d’attualità. Con la compagna infatti De André non solo condivise un lunghissimo percorso di vita ma anche la comune passione per la musica e la carriera di cantanti, senza dimenticare il capitolo legato al rapimento e alla prigionia. Ma andiamo con ordine: come molti la definiscono, la loro è stata una storia d’amore, ma pure di gossip. La loro liaison infatti fu una delle più ‘mediatizzate’, pur con i limitati mezzi dell’epoca, anche perché la loro unione fu davvero solida per i motivi poc’anzi esposti. L’amore, come più volte raccontato dalla diretta interessata, era scoppiato subito: Faber l’aveva messa a suo agio immediatamente sin da quel primo incontro del 1974 in uno studio di registrazione e da allora, fino alla morte, non si sono più lasciati.

FABRIZIO DE ANDRÉ: CAUSA MORTE, DISCOGRAFIA E AUTORI CANZONI/ Un tumore lo portò via

FABRIZIO DE ANDRE’ E DORI GHEZZI: UN AMORE TRA GOSSIP E POLEMICHE, CEMENTATO DA…

Tuttavia fu galeotto un amico comune che decise, dopo vari incroci, di presentarli, con la Ghezzi che è da qualche anno oramai sulle scene e Faber che invece è già uno dei nomi più in vista della musica italiana, sia per la sua produzione sia per l’aura da intellettuale che si portava dietro e l’impegno politico. E questo nonostante molti l’avessero sconsigliata dallo stringere una relazione con gente del mondo dello spettacolo: le dicevano che l’avrebbe fatta soffrire, ma “io per fortuna non ho dato retta a nessuno”. Da lì fu subito sintonia coronata da una convivenza quasi immediata e con Fabrizio che usciva in precedenza dalla storia con Enrica “Puni” Rignon, più grande di lui di quasi 10 anni e dal quale dovette ‘rompere’, grazie anche alla legge sul divorzio, divenuta effettiva nel 1974.

DORI GHEZZI/ "Parlo di Fabrizio De André al presente. Tornare a cantare? No..."

Già papà di Cristiano dalla precedente relazione, De André fu reso nuovamente padre dalla Ghezzi con la nascita nel 1977 di Luisa Vittoria, che tutti oramai conoscono come Luvi. Ma è proprio poco tempo dopo questo lieto evento che il cantautore genovese e Dori Ghezzi vissero assieme l’altro evento che contribuì, se possibile, a unirli ancora di più, ovvero la tragica esperienza del rapimento vissuto in quel della loro abitazione a Tempio Pausania, in Sardegna. Era il 2 agosto 1979 e i giorni vissuti in balia dei loro rapitori hanno lasciato per tanto tempo su di loro i segni, nell’attesa di un riscatto (550 milioni) da estorcere al facoltoso papà di Fabrizio. Solo quattro mesi dopo, il 21 e il 22 dicembre in orari separati, la coppia fu liberata dopo il versamento del riscatto: a distanza di tempo De André ebbe a dire che lui e Dori “ne siamo venuti fuori, mentre loro non potranno farlo mai…” in relazione ai responsabili materiali del sequestro, pur non costituendosi parte civile e di fatto perdonando i loro carcerieri.





© RIPRODUZIONE RISERVATA