Fabrizio De Andrè, uno dei più celebri ed amati cantautori italiani, è famoso anche per la sua vita vissuta fuori dagli schemi, soprattutto a livello personale, tra relazioni libere e rapporti spesso tormentati con le compagne. Il figlio Cristiano, che ha seguito le sue orme diventando musicista e compositore e diventato famoso soprattutto per aver riportato in vita molti successi del padre riproponendoli in differenti arrangiamenti, ha raccontato infatti del particolare legame con un papà artista considerato genio, e del cognome importante che ha segnato la sua infanzia e la sua carriera. In particolare rivelando alcuni dettagli proprio in merito alle due grandi storie d’amore vissute dal poeta genovese, la prima con Enrica Rignon e poi la seconda con Dori Ghezzi con la quale ebbe la figlia Luvi.

Per quest’ultima, che fu inizialmente l’amante di Fabrizio, quando ancora era sposato, Cristiano aveva affermato di aver sofferto molto proprio perchè costretto a vivere il dolore della mamma, che non voleva accettare l’abbandono e per questo motivo ebbe molti problemi di depressione che la portarono anche a tentare il suicidio. Con la seconda compagna però il rapporto fu molto più stabile, tanto che la coppia, non si lasciò mai, nonostante i momenti difficili tra cui il rapimento in Sardegna nel 1979.

Fabrizio De Andrè è scomparso prematuramente nel 1999 a 59 anni a causa di un tumore ai polmoni, scoperto dopo un improvviso malore che lo costrinse a sospendere un concerto l’anno precedente. Dopo la morte dell’artista, il figlio Cristiano ha accusato più volte lo stile di vita poco salutare del padre come causa primaria della malattia, affermando di aver smesso di fumare proprio per non rischiare di avere lo stesso problema. “Papà fumava 5 pacchetti di sigarette al giorno“, disse, sostenendo di aver trovato la forza di smettere con le dipendenze, tra cui anche quella del fumo oltre all’alcol ritrovando uno stile di vita più sano.

Il rapporto con il figlio è stato spesso descritto come “distante” e segnato dall’assenza per i troppi impegni lavorativi, tuttavia Cristiano ha dichiarato in una recente intervista rilasciata al magazine Rolling Stone di essere orgoglioso di aver deciso di portare avanti la carriera artistica seguendo l’esempio del genitore, e anche a livello educativo ha ricordato il papà come “La persona che mi ha insegnato ad essere buono, gentile e rispettoso“, aggiungendo: “Quando decisi di fare il musicista mi disse: scrivi solo quando hai qualcosa da dire“.