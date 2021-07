Fabrizio De Andrè/ Piero Frattari: “Il concerto ritrovato? Così ho salvato le registrazioni”

Fabrizio De Andrè torna in tv con Il Concerto Ritrovato, l’atteso docufilm che “riporta in vita” il celebre cantautore genovese, protagonista di uno straordinario evento svolto proprio nella sua città di origine, il 3 gennaio 1979 presso il padiglione C della Fiera di Genova. Il documentario si pone l’obiettivo di ripercorrere il sodalizio artistico tra Fabrizio De André e la Premiata Forneria Marconi. Il Concerto Ritrovato, diretto da Walter Veltroni, svela anche i ricordi e i retroscena vissuti in prima persona dai personaggi vicini all’artista. Quindi nel film ritroviamo tutti i componenti del gruppo della PFM (Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida e Flavio Premoli), la compagna di Fabrizio De André, Dori Ghezzi, e molti altri volti noti, come il cantautore David Riondino, che all’epoca apriva i concerti della tournée.

Fabrizio De André, Il Concerto ritrovato: i fan ringraziano Piero Frattari

Se la Sony ha potuto produrre Il Concerto Ritrovato lo deve al regista genovese Piero Frattari, ovvero l’autore e soprattutto il custode delle registrazioni dell’evento. “Devo ringraziare le mie due passioni: una per la musica di Faber e l’altra, maniacale, di conservare ogni cosa”, ha detto Frattari quando la Sony lo ha contattato per il restauro completo della pellicola. Le riprese de Il Concerto Ritrovato, alcune interviste e diversi spezzoni in esterna sono state effettuate tra Genova, Corsico e Alba, ma anche all’interno del famoso trenino della ferrovia Genova-Casella. Tra le tracce presenti nella scaletta dell’evento abbiamo La canzone di Marinella, Il testamento di Tito, Andrea, La Guerra di Piero, Via del Campo, Bocca di Rosa, Il Pescatore e Volta Carta.

