Fabrizio De Andrè, Una Storia da Cantare/ Gaffe Vanoni, ma Morgan è straordinario

Fabrizio De Andrè, l’omaggio al grande cantautore italiano con quale imprevisto…

All’Auditorium di Napoli è andato in scena un evento di contrasti ed emozioni forti, con il ricordo di Fabrizio De Andrè sempre forte e nitido. Dori Ghezzi è il fiore all’occhiello del viaggio musicale e culturale intrapreso da Enrico Ruggeri, Bianca Guecceri e tutti i loro ospiti di Una Storia da Cantare. La puntata si apre con gli omaggi di Massimo Ranieri e di Lino Guanciale, spicca il volo con una Loredana Bertè scatenata, emozionata e visibilmente coinvolta. Un coinvolgimento autentico, come quello di Dori Ghezzi che alla fine non nasconde gli occhi lucidi di fronte ad ‘Una Storia Sbagliata’ reinterpretata da Loredana. E’ stata una delle esibizioni più bella quella della Bertè, ma anche una delle più appassionate. Davvero da vedere e rivedere ancora. Lo stesso dicasi, per motivi differenti, della partecipazione di Ornella Vanoni…

Una Storia da Cantare, la Vanoni sbaglia un testo di De Andrè

Ornella Vanoni cade su Bocca di Rosa, dimenticandosi diverse strofe per colpa di una luce a suo dire troppo forte. Se non fosse la Vanoni forse molti non avrebbero perdonato le sue dimenticanze. Ma in fondo in una serata di festa e di spensieratezza la sua gaffe può ritenersi pure divertente. “Non si vede un ca**o. E’ assurda questa luce”, ha ripetuto a più riprese durante l’esibizione. Il siparietto è diventato cliccatissimo sul web, con una Vanoni comunque ironica e spumeggiante. La calma torna a regnare in studio con la partecipazione delicata di Paola Turci, che racconta il suo Faber con sincera ammirazione. L’omaggio, rigorosamente recitato, ha la voce di Elena Sofia Ricci, innamorata della musica del cantautore genovese fin da bambina.

Il monologo di Morgan su Fabrizio De Andrè

L’abbraccio tra Morgan e Dori Ghezzi nella prima parte di Una Storia da Cantare aveva già acceso gli umori del pubblico, che alla fine ha scelto La Canzone di Marinella (quella interpretata dalla coppia, ndr) come la più bella della serata. Il jolly Morgan se lo gioca con un monologo straordinario a metà puntata, sulla scia delle emozioni del brano Un Giudice: «Qui il protagonista si trova adulto senza essere cresciuto. Lui nasce e non cresce. Lo prendono in giro. De André aggiunge un sacco di scena. Le strofe di De André non sono uguali all’originale. Un linguaggio bello, aulico e dantesco. Lui fa epica. Perché sapete, De André parla dei sentimenti della gente, descrive la gente per la gente, non parla dei suoi mali. È un grande poeta. Fabrizio De André insegna il perdono, non giudica il giudice, lui lo affida a Dio. L’unico che può giudicare gli uomini». Un doppio capolavoro, quello di Faber, quello di Morgan.



© RIPRODUZIONE RISERVATA