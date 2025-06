Non tutti sanno che la carriera di Laura Pausini è cominciata grazie al papà Fabrizio, che l’ha avviata al mondo della musica. Fabrizio Pausini, infatti, è sempre stato un grande appassionato di musica e per tutta la vita ha suonato nei pianobar, portando con sé anche la figlia in età adolescenziale. Ma prima di scoprire il ruolo che hanno avuto nella sua carriera, andiamo a scoprire chi sono Fabrizio e Gianna, i genitori di Laura Pausini. Se il papà faceva infatti per mestiere il cantante di pianobar, la mamma Gianna era invece una maestra d’asilo. Fabrizio e Gianna, oltre a lei, hanno avuto anche un’altra figlia, Silvia, nata tre anni dopo Laura.

Fabrizio e Gianna, genitori di Laura Pausini, sono stati fondamentali nella sua vita e non solamente per quanto riguarda il suo percorso nel mondo della musica. Certamente il loro ruolo è stato importante anche in quello, considerando che l’hanno sempre incitata e sostenuta anche quando da giovanissima ha deciso di voler cantare. Già a sedici anni, infatti, Laura ha preso parte ai primi concorsi canori come il prestigioso Festival di Castrocaro. Due anni più tardi, a diciannove, ha partecipato a Sanremo: loro erano lì, pronti a tifare per lei.

Chi sono Fabrizio e Gianna, genitori di Laura Pausini: “L’esempio di una vita”

I genitori di Laura Pausini sono per lei un grande esempio. Lo sono stati per tutta la vita, perché con coraggio, sacrificio e forza hanno superato ogni momento “no”, ogni ostacolo. Ma, a maggior ragione, hanno rappresentato per lei un esempio da seguire quando due anni fa, durante l’alluvione in Emilia Romagna, hanno iniziato a spalare il fango con i volontari. Un gesto che dimostra forza, semplicità e tanto cuore, che la cantante ha voluto celebrare sui propri canali social: “Mamma e Babbo. 75+78 L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai”.