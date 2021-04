Fabrizio e Nike Pucci, ex marito e figlia Giuppy Izzo/ Una famiglia di doppiatori

La doppiatrice Giuppy Izzo, voce di Meredith Grey in “Grey’s anatomy”, è stata sposata con il collega doppiatore Fabrizio Pucci. È noto soprattutto per essere il doppiatore ufficiale di Hugh Jackman, per aver doppiato Brendan Fraser e Russell Crowe in alcuni dei suoi film com “A Beautiful Mind”, “American Gangster” e “Robin Hood”. Pucci ha doppiato anche BoJack Horseman per tutta la durata dell’omonima serie. Ha prestato la sua voce anche in alcuni film d’animazione: “Chicken Little – Amici per le penne”, “Kung Fu Panda”, “Up” e “Gli Incredibili 2”. Pucci ha doppiato anche protagonisti di serie tv come Jon Hamm in “Mad Men”, Billy Bob Thornton in “Fargo” e Aidan Quinn in “Elementary”. Negli ultimi anni ha doppiato Richard Armitage che interpreta Thorin Scudodiquercia nella trilogia de “Lo Hobbit”.

LILIANA D'AMICO E RENATO IZZO, GENITORI SIMONA IZZO/ "Ogni figlia è la preferita"

I figli di Giuppy Izzo: Nike Pucci e Alessandro Mottini

Giuppy Izzo e Fabrizio Pucci hanno avuto una figlia Nike, che ha seguito la strada dei genitori divenendo anch’essa una doppiatrice. Nike Pucci, classe 1997, ha prestato la sua voce in alcuni film d’animazione: “Koda, fratello orso”, “Spirit, cavallo selvaggio”, “Koda, fratello orso 2” e “Uno zoo in fuga”. Tra le attrici da lei doppiate ricordiamo: Ariel Waller in “Cinderella Man – Una ragione per lottare”, Rachel Covey in “Come d’incanto”, Milly Englefield in “L’amore non va in vacanza” e Connor Christopher Lewis in “8 amici da salvare”. Giuppy Izzo è anche madre di Alessandro Mottini, anche lui doppiatore. Classe 1994, Alessandro Mottini ha doppiato David Dorfman in “The Ring” e “The Ring 2“, Alfredo Rodríguez in “Goal! – Il film” e “Vivere un sogno“, Cole e Dylan Sprouse in “Ingannevole è il cuore più di ogni cosa“.

