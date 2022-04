Fabrizio Ferri, ex marito di Alessandra Ferri/ “Il divorzio è arrivato inaspettato”

Fabrizio Ferri, ex marito di Alessandra Ferri

Il fotografo Fabrizio Ferri è stato il secondo marito della ballerina Alessandra Ferri. Il primo incontro risale al 1996, a Pantelleria a casa di Isabella Rossellini, dove nacque il libro fotografico “Aria”: “Fu l’incontro di due artisti che poi si sono amati moltissimo, che hanno voluto parlarsi e conoscersi attraverso la propria arte. Nacque prima l’idea del libro e, mentre lo realizzavamo, l’amore”, ha ricordato la ballerina sul Corriere della Sera. Per il fotografo, Alessandra Ferri lasciò il primo marito: “Fu un tale colpo di fulmine che lui non la prese bene. Lo capisco. Tutte le storie, finendo, hanno momenti difficili, melodrammatici. Si fanno follie per amore e per dolore”. Dal matrimonio del fotografo e della ballerina sono nate due figlie: Matilde (nel 1997) ed Emma (nel 2002).

Fabrizio Ferri: i figlio e il divorzio dalla ballerina

Fabrizio Ferri è autore degli scatti più intensi ed emozionanti di Alessandra Ferri, sempre perfetta e imperturbabile. I due si sono separati nel 2012: “È stato uno di quei momenti in cui la danza mi ha salvata. Era stata una storia d’amore bellissima, il divorzio è arrivato inaspettato”, ha ricordato l’étoile al Corriere della Sera. Il fotografo ha avuto quattro figli: Marta da Barbara Frua e Matilde ed Emma da Alessandra Ferri, e Orso avuto con Geraldina Polverelli, quando aveva già 65 anni. Fabrizio Ferri è il cugino di Giuliano Ferrara: “Siamo come fratelli. Ho sempre conosciuto sia il suo mefistofelico, sia la sua bontà. Non usava l’intelligenza per sostenere la verità ma per creare dubbi e la sua voce ha avuto il merito di far pensare e ragionare”, ha detto al Corriere della Sera.

