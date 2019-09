Fabrizio Frizzi/ Antonella Clerici: “la sua malattia e morte uno choc per me”

Fabrizio Frizzi e Antonella Clerici sono stati grandi amici e quel 26 marzo 2018 resterà per sempre nel cuore della Clerici che, ai mnicrofoni di Verissimo, oltre a raccontare la delusione per essere rimasta fuori dal palinsesto della Rai, ha parlato di quanto la malattia e la morte di Frizzi l’abbiano cambiata influenzando anche le sue decisioni. “Se penso a Fabrizio (Frizzi ndr) quando è venuto a trovarmi il giorno del mio compleanno, il 6 dicembre, e che dopo tre mesi lui non c’era più, ecco questa cosa mi ha forse fatto scegliere, ancora più velocemente, una vita più privata, più legata alle cose importanti della vita, perché per me è stato un vero choc”, ha raccontato Antonella che, durante una puntata de La prova del cuoco aveva riabbracciato l’amico Fabrizio dopo il primo malore.

FABRIZIO FRIZZI; CON ANTONELLA CLERICI UN LEGAME INDISSOLUBILE

Quello tra Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi è un legame indissolubile. Legati da un affetto vero e sincero, i due conduttori erano soliti frequentarsi anche lontano dalle telecamere. Un legame che oggi Antonella ha con Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio e la figlia Stella. Il ricordo di Fabrizio accompagnerà per sempre la Clerici che, in occasione del primo anniuversario della sua morte, sui social ha scritto: “Ho scelto questa foto perche’ eravamo giovani, sorridenti, felici.Era tutto possibile e il dolore lontano. E’gia’passato un anno senza poter risentire la tua risata contagiosa.Vivi nell’anima dei tanti che ti hanno voluto bene e nel cuore della tua Carlotta e di quella straordinaria bimba che e’ la tua Stella❤️ Ci manchi”. Fabrizio ha dato ad Antonella anche la forza di mettere in secondo piano il lavoro dando la priorità a sua figlia e al compagno: “Quello che è successo a lui ha accelerato delle scelte che forse avrei dovuto fare con più calma, ma io non sono così. Ho fatto quello che mi sentivo in quel momento”, ha spiegato alla Toffanin.

