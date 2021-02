Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 63 anni/ Da Paolo Belli a Dj Ringo, ricordo dei vip

Il gentiluomo della televisione italiana, Fabrizio Frizzi, oggi avrebbe compiuto 63 anni, magari non avrebbe potuto festeggiare per via del Covid e delle relative restrizioni, ma sicuramente i suoi colleghi avrebbero preferito fargli una chiamata, sentire la sua voce e, magari, strappargli una risata, la sua, quella riconoscibile anche senza vederlo in volto. Fabrizio Frizzi purtroppo ci ha lasciato nel 2018, tre anni fa, a causa di un male incurabile che lo ha strappato ai suoi affetti in poco tempo senza darci nemmeno il tempo di fare i conti con il fatto che quel momento sarebbe arrivato. La sua morte ha cambiato la vita di molti, gli amici Antonella Clerici e Carlo Conti in primis, ma anche il suo modo di fare e di condurre lo ha fatto, soprattutto perché mai è stato sopra le righe per prevaricare sugli altri.

Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 63 anni, il ricordo dei vip

Oggi, in occasione del suo 63esimo compleanno, in molti lo ricordano sui social, colleghi e vip compresi, e i primi a farlo sono stati Paolo Belli, braccio destro di Milly Carlucci, e suo compagno di tante avventure al grido di: “Oggi sarebbero stati 63 MM fratellone, auguri ovunque tu sia”. A lui si è unito poi un altro vip che con Fabrizio Frizzi ha spesso giocato in campo per beneficenza, Dj Ringo, che su Twitter ha scritto: “Ciao Fabrizio ciao capitano! Sempre con noi.. #FabrizioFrizzi in loving memory of Fabrizio”. Restano al momento in silenzio i suoi storici amici e colleghi, ovvero la Clerici, Conti e Carlucci, ma anche la sua ex Rita dalla Chiesa. Siamo sicuri che in giornata altri renderanno omaggio a Fabrizio Frizzi.



