Fabrizio Frizzi: causa morte e curiosità/ L’amore per Carlotta Mantovan e i programmi storici che ha condotto

Fabrizio Frizzi: carriera, ischemia, tumori diffusi e morte

Il 26 marzo 2018 moriva Fabrizio Frizzi, noto e amatissimo conduttore italiano che sarà al centro della puntata di Techetechetè, in onda stasera sulla Rai. La sua luce si è spenta a causa di un‘emorragia celebrale, originata dai mali che ha cercato di combattere fino alla fine. A soli 60 anni, il presentatore gentile e sempre giovane che tutti hanno apprezzato lasciava per sempre la vita per cui tanto aveva lottato.

Le prime avvisaglie del male che lo ha colpito sono avvenute nell’ottobre dello stesso anno, mentre conduceva L’Eredità, quando gli è stata diagnosticata un‘ischemia. Dopo mesi di accertamenti e cure era tornato a condurre, ma il tumore al cervello che aveva sviluppato era tornato nella sua vita. Il conduttore sembra essere stato affetto da tumori molto diffusi e inoperabili che ne hanno causato la prematura morte. La sua carriera è entrata nei cuori degli italiani e della storia della TV; condusse: Il barattolo, Tandem, Pane e marmellata e L’Eredità, Tale e Quale Show.

Fabrizio Frizzi vita privata: l’amore per la moglie Carlotta Mantovan e figlia Stella

Dopo la separazione dalla sua prima moglie, Rita Dalla Chiesa, Fabrizio Frizzi ritrovava l’amore con Carlotta Mantovan. Dopo anni di fidanzamento, il conduttore e la bellissima conduttrice di Sky meteo sono convolati a nozze. Dalla loro unione è nata la piccola Stella. Proprio la sua ultima consorte ha annunciato la morte del suo amato marito.

In una vecchia intervista sul settimanale Chi, Rita Dalla Chiesa ha ricordato il suo ex marito: “Penso che nella vita puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui”. La conduttrice ha poi spiegato che lei e il conduttore erano diventati fratello e sorella e questo ha decretato la fine della storia d’amore ma non dell’affetto.

