Fabrizio Frizzi come ‘è morto il marito di Carlotta Mantovan/ Emorragia cerebrale e tumori diffusissimi

Fabrizio Frizzi, causa della morte del marito di Carlotta Mantovan

Fabrizio Frizzi come è morto? La scomparsa del volto noto della Rai ha sconvolto tutti: famiglia, colleghi e il pubblico italiano. Il 26 marzo del 2018 all’età di 60 anni si è spento il simpaticissimo e amatissimo conduttore di Rai1 a causa di una gravissima emorragia cerebrale. La notizia della sua morte è arrivata dalla moglie Carlotta Mantovan, madre della figlia Stella, e dal fratello Fabio con una nota diffusa alla stampa: “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato”. Da tempo il conduttore lottava contro un male incurabile che si era palesato per la prima volta nel 2017. Durante le registrazioni de L’Eredità, il conduttore si è sentito male negli studi Rai della Dear in via Nomentana, a Roma.

Fabrizio Frizzi, ex marito Rita Dalla Chiesa/ "Credo che lui mi abbia salvato la vita"

E’ stato soccorso immediatamente e trasporto d’urgenza al policlinico Umberto Primo dove gli fu diagnosticata un’ischemia. Dopo poche settimana con tanta forza e determinazione è tornato in studio nel programma L’Eredità consapevole che la sua battaglia sarebbe stata lunga e tortuosa. “Non è ancora finita. Se guarirò, racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca. Ora è la ricerca che mi sta aiutando” – dichiarò dalle pagine del Corriere della Sera.

Fabrizio Frizzi/ Il ricordo di Proietti: "Mi piacciono le persone che sanno ridere"

Fabrizio Frizzi, il ritorno all’Eredità dopo l’ischemia e l’arrivo di tumori diffusi…

Dopo l’ischemia, Fabrizio Frizzi è tornato a conduttore il suo amatissimo programma “L’Eredità”, ma qualcosa era cambiato nella sua vita. Proprio durante un’intervista disse: “fino al 23 ottobre scorso, giorno in cui sono stato colpito dall’ischemia, pensavo ai miei 60 anni come a un’età ideale, in cui sei maturo, puoi fare le scelte giuste, pur sentendoti ancora fresco e giovanile. Dopo il 23, la visuale è leggermente cambiata: a questa età si entra in un imbuto che restringe l’orizzonte, vedi la vita assottigliarsi”.

Carlotta Mantovan, moglie Fabrizio Frizzi/ "È stato un amore al primo sguardo"

Pochi mesi dopo, il 26 marzo del 2018 Fabrizio Frizzi è morto in ospedale a causa di una un’emorragia cerebrale. Poco dopo fu Alfonso Signorini a parlare dello stato di salute del conduttore rivelando: “ad Ottobre, dagli esami di questa ischemia è risultato che aveva dei tumori diffusissimi che erano inoperabili. E questa cosa è stata messa al corrente non soltanto della famiglia ma anche di lui”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA