Fabrizio Frizzi, ex marito di Rita dalla Chiesa/ Lei: “Mi ha salvato dalle mie ombre”

A Oggi è un altro giorno non si potrà non parlare di Fabrizio Frizzi nel pomeriggio dell’Immacolata e alla presenza di Rita dalla Chiesa, sua ex moglie. Chi ha seguito il conduttore sa bene che prima della seconda moglie, Carlotta Mantovan, e madre di sua figlia, la piccola Stella, nella sua vita c’era Rita dalla Chiesa, la donna che lo ha amato e che più volte lo ha definito il suo “più grande amore”. Nonostante la differenza d’età, i due conduttori si sono amati tanto e il loro rapporto è stato sempre di rispetto e di complicità sopra ogni cosa fino a che qualcosa non cambiò da parte di Fabrizio Frizzi e Rita dalla Chiesa sospettò che tutto fosse legato ad un’altra donna che, all’epoca, sembrava fosse Graziella De Bonis, una corista di Domenica In che aveva 15 anni in meno del conduttore. Il loro flirt non durò molto ma mise fine al matrimonio con Rita dalla Chiesa.

Fabrizio Frizzi, ex marito di Rita dalla Chiesa, perché è finito il loro matrimonio?

A quanto pare, però, il loro matrimonio era finito ma non l’amore e la stima che Rita dalla Chiesa ha provato e prova ancora oggi per Fabrizio Frizzi tanto che, ospite nel programma Le Ragazze, ha subito chiarito commossa: “Io credo che lui mi abbia salvato la vita, lo dico seriamente. La sua allegria, il suo acchiapparmi per i capelli, le sue telefonate notturne, sono il tuo amico della notte, mi diceva. Ha saputo calmare e mandare via le tante ombre che avevo dentro di me, con la sua positività, con la sua profondità”. Anche a Oggi è un altro giorno Rita dalla Chiesa potrebbe finire col parlare di Fabrizio Frizzi e del loro rapporto, rivelerà qualcosa che ancora non sappiamo?



