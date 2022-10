Fabrizio Frizzi, ex marito Rita Dalla Chiesa/ “Credo che lui mi abbia salvato la vita”

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi “Ha saputo calmare e mandare via le tante ombre che avevo dentro di me”

Tutti gli ex di Rita Dalla Chiesa, nota giornalista e conduttrice tv che è stata legata per tantissimi anni a Fabrizio Frizzi. La storia d’amore con il conduttore televisivo è stata sicuramente tra le più importanti della sua vita. Un amore che si è poi trasformato in amicizia visto che i due, anche dopo la fine del matrimonio, sono rimasti in ottimi rapporti. “Io credo che lui mi abbia salvato la vita, lo dico seriamente – ha confessato la Dalla Chiesa -. La sua allegria, il suo acchiapparmi per i capelli, le sue telefonate notturne, sono il tuo amico della notte, mi diceva. Ha saputo calmare e mandare via le tante ombre che avevo dentro di me, con la sua positività, con la sua profondità”.

Dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Frizzi, Rita dalla Chiesa è rimasta sua grande amica fino alla morte. “Con Fabrizio siamo diventati fratelli. E anche con Carlotta, se lo vorrà, quando lo vorrà, sarò una sorella per sempre – aveva dichiarato al settimanale Chi -. Io ci sarò per lei e per Stella. I due amori di Fabrizio. Non mi piace quando ci chiamano prima e seconda moglie”.

Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio Frizzi? Manca a tutta Italia”

Un grande amore quello tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi con la conduttrice che dalle pagine del settimanale Chi ha confessato: “Gli ho voluto così bene perché l’ho incontrato subito dopo la morte di mio padre è stato lui a salvarmi dalla violenza di quel dolore. Ha vissuto i miei anni più bui con una consapevolezza e una maturità non comuni per un ragazzo di 25 anni”. Poi la morte del conduttore che è stata come un fulmine a ciel sereno nella vita della giornalista e non solo. “Manca a tutta Italia. Era una figura educata della televisione, una figura perbene, piena di valori. Era una persona simpatica, buona. Credo di essere stata molto fortunata ad avere passato sedici anni della mia vita con lui” – ha detto la Dalla Chiesa.

Infine parlando delle sue relazioni passate ha rivelato: “non credo di essere stata sfortunata in amore, ho avuto una bella vita sentimentale e sono stata sempre io a lasciare. Quando mi accorgo che nel rapporto manca qualcosa, o se subentra la noia, preferisco andarmene prima che se ne vadano gli altri. È un meccanismo di difesa”. Dopo Fabrizio Frizzi, è stata legata all’architetto greco Akis Panakis e al il giornalista sportivo ed ex modello polacco Tomasz Tomaszewski.











