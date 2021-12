Fabrizio Frizzi, ex marito Rita Dalla Chiesa/ “L’amore è uno e per me era lui”

Rita Dalla Chiesa è stata la moglie dell’indimenticabile conduttore e attore Fabrizio Frizzi. I due si conobbero agli inizi degli anni ottanta, quando lui era al timone di alcuni programmi di successo. La scintilla, a quanto pare, scoccò durante le riprese del programma Tandem, ma fu lui a fare il primo passo. “Io non ci pensavo, aveva 10 anni meno di me e all’epoca era uno scandalo. Ci furono critiche, ma me le sono fatte scivolare addosso”, spiegò alcuni anni dopo la Dalla Chiesa, che porta ancora nel cuore Fabrizio e la loro storia, tenuta per molto tempo segreta per via della differenza di età.

La coppia si ritrovò a collaborare anche in ambito lavorativo dopo la loro rottura sentimentale. Una separazione che paradossalmente ha rinforzato il sentimento e l’affetto reciproco. “Perché poi con Fabrizio siamo diventati fratelli”, ha ammesso la storica conduttrice di Forum.

Rita Dalla Chiesa: per Fabrizio Frizzi un grande amore fraterno

Rita Dalla Chiesa non ha mai fatto mistero di provare ancora un grande amore fraterno per Fabrizio Frizzi. E quando è venuto a mancare, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore. Tuttavia, in una toccante intervista rilasciata al magazine Chi, la Dalla Chiesa ha poi corretto il tiro, naturalmente senza mancare di rispetto a Carlotta Mantovan, coniuge di Frizzi, attribuendo a Fabrizio un ruolo importantissimo nella sua vita. “Penso che nella vita puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui”.

