Fabrizio Frizzi/ Il toccante omaggio di Rai 1 al conduttore (Techetechetè)

Questa sera torna su Rai1 Techetechetè. Il celebre programma riparte con l’omaggio a Fabrizio Frizzi, a partire dalle 20.30. La celebre trasmissione terrà compagnia con sketch, cantanti, caroselli, personaggi famosi e volti noti (alcuni dimenticati) fino al 15 settembre. Firmato da Elisabetta Barduagni insieme con Gianvito Lomaglio, “Techetechete’” mette al lavoro circa dodici autori che per mesi esplorano senza sosta gli archivi Rai (le “Teche”) per trovare il meglio della TV dagli Anni 60 ai giorni nostri. Per questa nuova edizione, ci saranno anche varie novità. Le puntate infatti, saranno diverse, giorno dopo giorno. Si partirà da lunedì 1 luglio con l’appuntamento interamente incentrato sul “varietà”. Mentre il venerdì si parlerà di musica con il “jukebox”. “Sarà un’edizione molto ricca”, ha annunciato la curatrice Barduagni (da 18 anni in redazione). “Ci saranno omaggi a grandi personaggi scomparsi come Corrado, Mike Bongiorno, Little Tony e Massimo Troisi, ma anche puntate dedicate ad artisti come Franco Zeffirelli, Milva e Johnny Dorelli. Ce ne sarà una su come sono state raccontate la famiglia Agnelli e la Fiat nelle scenette e nelle canzoni”.

Fabrizio Frizzi, l’omaggio di Techetechetè

Per quanto riguarda la puntate speciali, si parte proprio stasera con Fabrizio Frizzi, raccontato per merito del fratello Fabio, attraverso le sue numerosissime apparizioni televisive. Di recente, il conduttore è stato ricordato anche da Walter Nudo, intervistato da Silvia Toffanin. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip infatti, ha svelato di avere pensato a Frizzi durante i durissimi momenti dell’ictus. “Ho pensato molto a Fabrizio Frizzi in questo periodo. L’ho incontrato poche volte, quando lui è stato male gli ho mandato un messaggio e lui m’ha risposto dopo 3 mesi. Dopo quello che mi è successo sono stato invaso dall’amore, questo mi ha commosso così tanto, volevo rispondere a tutti ma non ce la facevo, ora capisco Fabrizio. Un po’ ho capito quanto ci tenesse a tornare indietro l’amore ricevuto, ecco perché voleva tornare a lavorare, Fabrizio non era una bella persona, è una bella persona”. Se volete rivivere le emozioni tra interviste e ospitate televisione di Fabrizio Frizzi, non dovete perdere l’appuntamento di questa sera su Rai1 con la nuova puntata stagionale di Techetechetè.

