Fabrizio Galla è il Pasticciere d’Italia 2024: chi è?/ Da Jessica ai San Sebastianesi: i suoi dolci

Fabrizio Galla ha appena vinto il più importante riconoscimento per quanto riguarda la pasticceria italiana: è stato infatti nominato il Pasticciere d’Italia 2024, premio tra l’altro ricevuto direttamente dalle mani del maestro Iginio Massari (presidente APEI). Come scrive Il Corriere della Sera, Fabrizio Galla è nato in quel di Chivasso, in provincia di Torino, ma operante a San Sebastiano Po.

Il classe 1973 ha ricevuto l’onorificenza in occasione del Seminario Pubblico degli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana di scena al museo Egizio di Torino, «per la professionalità, la ricerca e il desiderio di condividere l’eleganza e l’eccellenza che contraddistingue ogni sua realizzazione». Galla è un quasi figlio d’arte, visto che la sua famiglia lavora da tempo nel mondo del food, essendo i genitori dei ristoratori.

FABRIZIO GALLA È IL PASTICCIERE D’ITALIA 2024: CHI È? LE SUE CREAZIONI

Ha sempre lavorato presso l’attività di casa e un bel giorno, otto anni fa, ha deciso di aprire la propria pasticceria, già da tempo riconosciuta a livello nazionale, anche grazie al premio «Tre Torte» della guida «Pasticceri & Pasticcerie» di Gambero Rosso. Tanti i dolci sfornati da Fabrizio Galla a seguito della sua lunga esperienza acquisita prima presso la scuola d’Arte Bianca di Torino e poi con varie attività lavorative in giro per il mondo, e fra i più noti vi sono senza dubbio i San Sebastianesi, che come specifica il Corriere della Sera sono dei dolci a base di nocciole e cioccolate.

Sempre Galla ha inoltre messo mano al bonet piemontese rivisto in versione pasticceria mignon, per poi creare anche la torta Jessica. Quest’ultima è stata riconosciuta a livello internazionale, tenendo conto che nel 2007 ha ottenuto il prestigio riconoscimento in quel di Lione nella categoria “Coppa del mondo della pasticceria”, dove è arrivato al terzo posto (medaglia di bronzo), oltre ad aver partecipato al campionato mondiale di cioccolato di Parigi nel 2006 a cui era giunto secondo, ed ad aver ottenuto il riconoscimento per la migliore pralina.

FABRIZIO GALLA È IL PASTICCIERE D’ITALIA 2024: CHI È? LE NOCCIOLE NON MANCANO MAI

In occasione del titolo di Pasticciere d’Italia 2024, Fabrizio Galla ha chiacchierato con Repubblica, spiegando di non essere affatto un amante dei social “non mi piace proprio”, e anche se non lo demonizza il web, preferisce comunque il buon caro e vecchio passaparola. “Da me vengono clienti da Biella, da Milano e da Genova. Perché qualcuno gli ha parlato di quello che facciamo, lo hanno assaggiato, gli è piaciuto e ritornano. E mandano amici e conoscenti”, racconta.

Galla ha poi ricordato il suo primo lavoro, quando aveva 16 anni, un impiego presso Falchero, in via San Massimo a Torino: la domenica restava fuori dal locale per smistare i cabaret delle paste, posizionandoli sui sedili posteriori dei taxi vuoti, che poi consegnavano i pasticcini ai torinesi che vivevano nel precollina, una delle zone più rinomate del capoluogo piemontese. Galla ha sottolineato di essere un amante delle nocciole e che le stesse non mancheranno mai nella sua pasticceria, ma noi alle creazioni troppo sperimentali: «Sono dolci, non una caccia al tesoro».











