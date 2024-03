Fabrizio Iacorossi, investito da auto personal trainer di Meloni e Totti/ Incidente in bici a Roma: è grave

Grave incidente per Fabrizio Iacorossi, il personal trainer della premier Giorgia Meloni e dell’ex capitano della Roma Francesco Totti. L’uomo si trovava sulla via Litoranea a Roma, nel tragitto che segna il confine tra Ostia e Torvaianica, quando è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri. Il 44enne era in bicicletta intorno alle 12:30, all’altezza dell’incrocio con via Arno, quando è rimasto coinvolto in un incidente con una Opel Corsa. Soccorso immediatamente, il personal trainer è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo, dove è arrivato in eliambulanza.

Fabrizio Iacorossi è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Lo riporta Il Messaggero, precisando che la strada in cui si è verificato il sinistro è rimasta chiusa dalle 13 alle 15.30 per consentire soccorsi e rilievi. Sul posto sono accorse le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale e i carabinieri. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il conducente dell’auto, 63 anni, si è subito fermato a prestare i primi soccorsi ed è poi risultato negativo al test dell’etilometro.

FABRIZIO IACOROSSI OPERATO AL VISO DOPO INCIDENTE

Stando a quanto riportato da Repubblica, Fabrizio Iacorossi, che è grande amico anche di Ilary Blasi oltre ad essere preparatore atletico della Totti Sporting Club, squadra che milita nel campionato della Lega Calcio a 8, è stato travolto nelle prime ore del pomeriggio di sabato dall’auto. Il 44enne, che ha una moglie, Noemi Bonomo, e due bambini, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al viso di cinque ore, inoltre avrebbe un polmone perforato e diverse ferite. Affinché venga considerato fuori pericolo, saranno decisive le prossime 72 ore.

Sotto choc per la notizia dell’incidente di Fabrizio Iacorossi anche Daniele De Rossi. Tanti i personaggi che hanno frequentato la palestra del personal trainer a Roma. «Mentre gli altri si fanno pubblicità, noi ci nascondiamo, è questa la nostra forza. Qui non si può iscrivere chiunque. Ci si arriva tramite il passaparola e lasciamo sempre un numero di posti riservati agli amici degli amici», aveva dichiarato a Repubblica, intervista durante la quale indicò le maglie da gioco che aveva incorniciato alle pareti, regali di Balzaretti, Okaka, Florenzi e Vucinic.











