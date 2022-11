Fabrizio Lucci, chi è compagno Vittoria Puccini/ “Crocerossina? Con lui non serve perché..”

Fabrizio Lucci, ecco chi è il compagno di Vittoria Puccini, un ‘collega’ del mondo del cinema

Fabrizio Lucci è il grande amore dell’attrice Vittoria Puccini. Di lui, la famosa interprete di Elisa di Rivombrosa, ha sempre ammesso di aver apprezzato la serenità, i suoi modi di fare posati ed il suo approccio misurato alla vita. Ne aveva proprio bisogno Vittoria Puccini, dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Preziosi avvenuta nell’ormai lontano 2006. “Quando c’è di mezzo una figlia bisogna andarci cauti”, aveva spiegato la Puccini in una interessante intervista rilasciata a Vanity Fair a proposito dell’amata figlia Elena, avuta dal collega Alessandro Preziosi.

Vittoria Puccini: "Detesto arroganza e soprusi"/ "Ma non scappo dal dolore: reagisco"

Per quanto riguarda il suo attuale compagno Fabrizio Lucci, sappiamo che appartiene al mondo dello spettacolo, ma che ha preferito lavorare nel dietro le quinte. E’ infatti un direttore della fotografia e ha preso parte a diversi film famosi, tra cui “Immaturi”, “Una famiglia perfetta”, “The Place”, “Tutta colpa di Freud” e “Perfetti sconosciuti”. A quanto pare non ama molto le luci dei riflettori ed è una persona piuttosto riservata. Lo si evince anche dalle parole della Puccini, che per la sua dolce metà spende sempre parole al miele.

Vittoria Puccini/ “Dark web nasconde pericoli, mia figlia? Mantengo il controllo e…”

Vittoria Puccini esalta il compagno Fabrizio Lucci: “Un uomo realizzato e senza frustrazioni”

“È un uomo posato, molto realizzato, sereno, senza frustrazioni, ansie, angosce. Con lui la mia consueta sindrome della crocerossina non serve. Io, abituata a subire il fascino del bello e dannato, non avevo mai provato tanta sicurezza nei confronti di una storia”, le bellissime parole di Vittoria Puccini.

Dei due non si è mai parlato molto sui magazine di gossip, ma gli appassionati sanno che stanno insieme da diversi anni e sono al corrente del fatto che si siano conosciuti proprio durante le ore di lavoro. Infatti la coppia sarebbe entrata in contatto per la prima volta sul set della miniserie Anna Karenina e oggi la Puccini e Lucci sono felici più che mai, l’una al fianco dell’altro, come dimostrano le immagini che di tanto in tanto postano orgogliosi sui rispettivi canali social.

Fabrizio Lucci, fidanzato Vittoria Puccini/ Amore scoccato sul set di Anna Karenina

© RIPRODUZIONE RISERVATA