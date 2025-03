Fabrizio Lucci, chi è il compagno di Vittoria Puccini e carriera

Vittoria Puccini è una delle ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 nel salotto televisivo di Caterina Balivo. L’attrice, tra le protagoniste della nuova serie Belcanto, è ormai un volto amatissimo del cinema e della televisione italiana, per i ruoli iconici ricoperti sul set ma anche per talento e professionalità. Sul fronte privato ha tenuto banco in passato la relazione con Alessandro Preziosi tra il 2004 e il 2010, dalla quale è nata anche una figlia di nome Elena; ora, invece, il cuore dell’attrice è tutto per il compagno Fabrizio Lucci.

Originario di Roma e classe 1961, il compagno di Vittoria Puccini è uno stimato direttore della fotografia e vanta una lunghissima carriera tra cinema e televisione. Sul piccolo schermo ha curato la fotografia di serie di grande successo come Don Matteo, Immaturi – La serie, sino alle più recenti Le indagini di Lolita Lobosco e Rocco Schiavone; tra i progetti cinematografici, invece, vanta una lunga collaborazione con Paolo Genovese, per il quale ha curato la fotografia di film come Immaturi, Tutta colpa di Freud, Perfetti sconosciuti e Follemente.

Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci: “Matrimonio? Dobbiamo trovare la data…“

Vittoria Puccini e il compagno Fabrizio Lucci stanno insieme dal 2013: quell’anno fu galeotto il set di Anna Karenina, miniserie che vide lei protagonista e lui curatore della fotografia. La coppia da quel momento non si è mai più lasciata e vive una romanticissima e riservatissima storia d’amore. “Un suo pregio? Mi aiuta a dare il giusto valore alle cose, a ridimensionare le situazioni: per lui il bicchiere è sempre mezzo pieno… Ci sposeremo, dobbiamo solo trovare la data”, ha raccontato l’attrice in un’intervista a Vanity Fair dello scorso anno.

Sempre in quell’occasione, la Puccini si era anche intimamente confidata riguardo la possibilità di diventare mamma per la seconda volta, dopo la primogenita Elena avuta dall’ex compagno Alessandro Preziosi. Al magazine l’attrice ha ammesso di averci pensato e che, ad oggi, l’assenza di un secondo figlio “potrebbe essere un po’ un rimpianto…”, sebbene questa mancanza non rappresenti affatto “un’ombra nel rapporto con Fabrizio”.