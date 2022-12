Fabrizio Lucci, chi è il compagno di Vittoria Puccini/ “Con lui ho messo da parte…”

Chi è Fabrizio Lucci, il compagno di Vittoria Puccini

Vittoria Puccini è legata a Fabrizio Lucci. I due si sono conosciuti sul set della serie Anna Karenina. Dopo la lunga storia con Alessandro Preziosi, che l’ha resa madre nel 2006 della figlia Elena ed il successivo flirt con Claudio Santamaria, il set era ancora una volta lo scenario di una nuova storia d’amore per la Puccini, che nel 2013 incontrava il direttore della fotografia Fabrizio Lucci durante le riprese della fiction Anna Karenina. La coppia appare riservatissima sui social, dove si concedono rare immagini insieme sui rispettivi profili e nelle occasioni ufficiali.

Riguardo al compagno, la Puccini ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair che dopo aver subito il fascino del bello e dannato con il direttore della fotografia, ha per la prima volta trovato grande sicurezza in un uomo sereno e realizzato. In un’intervista, l’attrice aveva raccontato: “Con Fabrizio, ho capito che l’amore non è necessariamente patema d’animo e sofferenza in attesa di un inevitabile dolore…Fabrizio non è mai stato sposato, non ha avuto figli. Mi ripete sempre che aspettava me. Mi sento finalmente appagata e in pace”. Anche Fabrizio Lucci deve esser dello stesso parere visto che in un post di due anni fa ad una foto con Vittoria Puccini aveva scritto la didascalia “Felicità”.

Vittoria Puccini vicina alle nozze con Fabrizio Lucci?

Vittoria Puccini non ha escluso la possibilità di un matrimonio con Fabrizio Lucci. In un’intervista a Vanity Fair, l’attrice aveva spiegato di essere stata affetta in passato dalla sindrome da crocerossina. Con Fabrizio però non è stato così: “È un uomo posato molto realizzato, sereno, senza frustrazioni, ansie, angosce. Con lui, la mia consueta sindrome della crocerossina non serve. Io, abituata a subire il fascino del bello e dannato, non avevo mai provato tanta sicurezza nei confronti di una storia. Anche se quando di mezzo c’è una figlia bisogna andarci cauti”. Lui è più grande di lei di 20 anni, ma nonostante questa differenza d’età Vittoria ha sempre manifestato il fatto di sentirsi felice e appagata. La vita di Fabrizio Lucci è super riservata.

Di lui non si conosce nessuna storia sentimentale prima della love story con l’affascinante Vittoria Puccini. Vittoria invece si è innamorata di Fabrizio Lucci dopo aver terminato la precedente relazione con Alessandro Preziosi, conosciuto invece sul set di Elisa di Rivombrosa e da cui ha avuto la figlia, Elena. In un’intervista a Domenica In, la Puccini commentando la sua storia d’amore con Fabrizio Lucci aveva ammesso: “Io sono felice della mia vita con Fabrizio, senza riserva”.













