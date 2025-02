Fabrizio Lucci, chi è il compagno di Vittoria Puccini: la carriera da direttore della fotografia

La seconda serata del Festival di Sanremo 2025, in programma questa sera su Rai 1, vedrà la partecipazione come ospite speciale di Vittoria Puccini. Si riaccendono dunque i riflettori sulla celebre e talentuosa attrice del piccolo e grande schermo, così come sulla sua vita privata che, molto spesso e soprattutto in passato, ha calamitato su di sé l’attenzione del gossip. Nel 2004, infatti, ha intrecciato una lunga e chiacchieratissima relazione con Alessandro Preziosi, suo collega e co-protagonista in Elisa di Rivombrosa; dal loro amore è nata anche una figlia, Elena, sino alla loro rottura nel 2010.

Ora, invece, Vittoria Puccini è felicemente fidanzata da oltre dieci anni con il compagno Fabrizio Lucci, famoso direttore della fotografia attivo in numerosi progetti televisivi e cinematografici. Per il piccolo schermo ha curato la fotografia di fiction quali Don Matteo, Coco Chanel, I leoni di Sicilia e la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco; al cinema, invece, ha lavorato per film come Immaturi e Immaturi – Il viaggio di Paolo Genovese e, sempre diretti dal regista, per Una famiglia perfetta e Tutta colpa di Freud.

Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci: “Ci sposeremo, dobbiamo trovare la data“

Vittoria Puccini e il compagno Fabrizio Lucci sono sentimentalmente legati dal 2013. Oltre dieci anni di un amore intenso e passionale, ma anche molto riservato, e così raccontato dall’attrice in un’intervista per Vanity Fair dello scorso anno: “Ci siamo conosciuti da adulti. Stiamo insieme da una decina d’anni, non sono brava a misurare il tempo. In realtà il nostro è un amore giovane: entrambi viaggiamo tanto per lavoro e quando ci rivediamo le emozioni sono quelle di due ragazzini. C’è sempre qualcosa da scoprire l’uno dell’altro, non cediamo alla routine“.

Soffermandosi sul carattere del suo compagno, ha ammesso che “di pregi ne ha tanti. Il maggiore è che mi aiuta a dare il giusto valore alle cose, a ridimensionare le situazioni“. Al momento la coppia non è sposata, eppure l’ipotesi del matrimonio non è poi così remota, come da lei stessa confermato: “Ci sposeremo. Dobbiamo trovare la data“.