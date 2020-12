Fabrizio Lucci, compagno Vittoria Puccini/ “Il meglio di noi stando insieme”

Dopo le precedenti storie avute con i colleghi Alessandro Preziosi (da cui ha avuto la figlia Elena, oggi 14enne) e Claudio Santamaria, l’attrice Vittoria Puccini è ora felicemente legata al compagno Fabrizio Lucci. Insieme ormai da diverso tempo, Lucci – di mestiere direttore della fotografia – è entrato nella vita della bella Vittoria nel 2013, sul set della fiction Anna Karenina e da allora non si sono più separati. Con Fabrizio – 20 anni più grande di lei – la Puccini ha poi avuto modo di condividere anche il set delle pellicole Tutta colpa di Freud e The Place. Negli anni la coppia si è mostrata particolarmente unita, come dimostrato anche dai vari scatti social presenti sul profilo Instagram di Lucci in cui è immortalato proprio con la sua Vittoria. Proprio sulla differenza di età tra i due, l’attrice di era espressa in una intervista di qualche tempo fa rilasciata al settimanale “F” nella quale smentiva i presunti problemi ed anzi dichiarava, orgogliosa: “L’età non è mai pesata. Non è mai stato sposato, non ha avuto figli. Mi ripete sempre che aspettava me”.

FABRIZIO LUCCI, COMPAGNO VITTORIA PUCCINI: UNA RELAZIONE SOLIDA

Da sette anni l’amore tra Fabrizio Lucci e la compagna Vittoria Puccini prosegue senza intoppi. La coppia è molto unita ed al tempo stesso estremamente riservata. Tra i due, infatti, è soprattutto l’attrice ad aver finora rilasciato poche dichiarazioni sul suo rapporto di coppia con il noto direttore della fotografia. Con lui, dopo l’esperienza avuta con Alessandro Preziosi, padre della figlia Elena, Vittoria ha ammesso di cercare di dare sempre il meglio di sé senza permettere ai suoi lati oscuri di avere la maglio sulla solidità della loro relazione. In merito ha commentato: “Proviamo a tirare fuori il meglio di noi stessi stando insieme. O almeno ci proviamo. Tendo a descriverlo come un uomo ‘risoluto’. Ma è pure un gran figo! A parte che è bello, il che non guasta, ma poi sa come vivere”. La solidità della coppia, dunque, è assodata. Merito, probabilmente, anche della scelta reciproca di voler restare lontani dai riflettori.



