Fabrizio Lucci, compagno Vittoria Puccini/ “Siamo simili, pensiamo allo stesso modo”

Fabrizio Lucci è il compagno di Vittoria Puccini, l’attrice ospite della nuova puntata di “Verissimo” in onda sabato 23 novembre 2019 su Canale 5. Il direttore della fotografia è sentimentalmente legato da diversi anni alla bravissima e bellissima attrice conosciuta nel 2013 sul set della serie “Anna Karenina” dove Vittoria interpretava il ruolo della protagonista. La coppia è legata da circa sei anni e il loro amore procede a gonfie vele come ha più volte sottolineato la stessa attrice. “È l’uomo più risolto che abbia mai incontrato” ha dichiarato la Puccini dalle pagine di Vanity Fair precisando “con lui ho capito che l’amore non è necessariamente patema d’animo e sofferenza in attesa di un inevitabile dolore, ma è anche costruzione quotidiana che ti fa durare nel tempo, complicità, gelato condiviso sul divano guardando una serie, complicazioni da eliminare, sovrastrutture da cancellare, semplicità da ritrovare”.

Vittoria Puccini: “con Fabrizio Lucci sono felice”

Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci sono oramai legati da circa sei anni. Un amore nato proprio sul set della fiction “Anna Karenina” dove l’attrice era la protagonista, mentre Fabrizio ricopriva il ruolo di direttore della fotografia. La coppia è felice e a dichiararlo senza tanti giri di parola è stata proprio l’attrice che durante un’intervista ha detto: “se felicità significa sentirsi e stare bene, sì, posso dire che sono felicissima, serena e grata per tutto quello che ho. Felicità è imparare a riconoscere, apprezzare e coltivare quello che si ha: quello che è successo a me e Fabrizio”. Un rapporto di grande amore e stima quello condiviso dall’attrice e da Lucci che al settimanale Oggi ha dichiarato: “l’amore deve farti star bene. Se fa soffrire, vuol dire che è un amore insano, che la persona non è adatta”. L’attrice di Elisa di Rivombrosa parlando proprio del compagno ha detto: “ho una storia che aumenta le mie sicurezze e non alimenta le mie insicurezze ma non sono una che pianifica. La passione è fondamentale, non può esistere amore che non la preveda e non la contenga. In una storia dev’esserci passione e dev’esserci pace”.

Fabrizio Lucci,Vittoria Puccini: “io e lui siamo simili”

Nonostante la differenza di età, Vittoria Puccini ne ha 38 e Fabrizio Lucci 58, la coppia è più unita che mai. Il segreto sta forse in come entrambi hanno deciso di vivere il loro amore. “Non mi limita la mia libertà né il mio desiderio di indipendenza” – ha dichiarato l’attrice dalle pagine del settimanale F dove parlando di coppia ha sottolineato: “la coppia per me non è un corpo a corpo, è un sostegno reciproco, è essere contenti l’uno dell’altro. Siamo simili io e Fabrizio: lavoriamo con grande passione, ci piace cucinare, pensiamo allo stesso modo, ci muoviamo senza bisogno di parole”. Una cosa è certa, dopo la fine della relazione con Alessandro Preziosi, Vittoria Puccini ha ritrovato l’amore proprio tra le braccia del direttore di fotografia: “con Fabrizio Lucci ho scoperto l’amore vero, quello che non fa soffrire. Ha presente quella parola che tanto spaventa, felicità? Beh, io adesso sono proprio felice”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA