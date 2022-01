Fabrizio Lucci, fidanzato Vittoria Puccini/ Amore scoccato sul set di Anna Karenina

Fabrizio Lucci è fidanzato con la celebre attrice Vittoria Puccini, conosciuta sul set di Anna Karenina, la serie tv che nel 2013 ha visto la showgirl nel ruolo di protagonista. Da quel momento Fabrizio e Vittoria fanno coppia fissa e hanno dato vita ad una splendida storia d’amore. Anche lui, come accennavamo, fa parte del mondo dello spettacolo, in quanto lavora come direttore della fotografia. Non a caso il primo incontro con Vittoria è avvenuto durante le riprese della fiction che menzionavamo poc’anzi. Per quanto riguarda la vita privata di Fabrizio Lucci, sappiamo che ha sessant’anni e che è nato sotto il segno del Leone. Mistero, invece, sulle sue precedenti relazioni, di cui non ha mai parlato pubblicamente.

Fabrizio Lucci, chi è il fidanzato di Vittoria Puccini: un curriculum di tutto rispetto

Come dicevamo Fabrizio Lucci non è solo il fidanzato di Vittoria Puccini, ma anche un affermato direttore della fotografia. Ha infatti contribuito alla realizzazione di fiction TV di successo come Don Matteo, ma anche nelle mini serie Coco Chanel, Ho sposato uno sbirro, L’isola dei segreti – Korè, Sant’Agostino, Sotto il cielo di Roma, Cenerentola, Anna Karenina, Non è mai troppo tardi, C’era una volta Studio Uno, Immaturi – La serie, Il mondo sulle spalle, Ognuno è perfetto. Fabrizio Lucci ha lasciato anche un’impronta nel mondo del cinema, firmando la fotografia di Tutti gli uomini del deficiente, L’amore fa male, Immaturi, Immaturi – Il viaggio, Una famiglia perfetta, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Un fantastico via vai, Tutta colpa di Freud, Il professor Cenerentolo e Perfetti sconosciuti con Marco Giallini.

