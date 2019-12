Fabrizio Maturani in arte Martufello/ Dopo l’era Pingitore torna in tv? (Domenica In)

Fabrizio Maturani, in arte Martufello, è tra gli ospiti della nuova puntata di “Domenica In“, il programma televisivo condotto su Raiuno dalla simpaticissima Mara Venier ogni domenica pomeriggio. L’attore comico di Sezze sarà ospite in studio per parlare della sua carriera nel mondo del cinema, focalizzandosi soprattutto sul teatro e sulla passione per il cabaret. Martufello è senza alcun dubbio uno dei personaggi più noti della televisione italiana, grazie alle sue partecipazioni in programmi piuttosto noti come Gabbia di matti (2008) – Canale 5, Bellissima-Cabaret Anticrisi (2009) – Canale 5 e Avanti un altro! (2014) – Canale 5 e Magnamose tutto! (2017) sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset. L’ultima opera a teatro, invece, si chiama La Presidente – Valeria Marini eletta al Quirinale, con testo e regia firmati da Pier Francesco Pingitore.

Fabrizio Maturani, la simpatia e il talento di Martufello a Domenica In

Come detto Fabrizio Maturani, in arte Martufello, risulta uno dei personaggi più conosciuti a apprezzati dal pubblico della tv e del cinema italiano. Con la sua simpatia e le sue qualità da cabarettista è riuscito a conquistare l’affetto di tantissime persone, che lo seguono con grande passione da tempo. Fabrizio Maturani sarà appunto uno degli ospiti della puntata odierna di Domenica In, con Mara Venier pronta ad intervistarlo e a raccontarlo. Aneddoti, curiosità e simpatici retroscena verranno svelati da Maturani, che ha esordito nel 1976 con Pierfrancesco Pingitore, come collaboratore barzellettiere nel celebre programma Il Bagaglino. Una collaborazione, quella con Pingitore, che si è consolidata negli anni e che continua tuttora.

Fabrizio Maturani, il teatro e l’Italia nel cuore

Grazie all’incontro con Pingitore, Fabrizio Maturani si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico, avendo la possibilità di girare l’Italia in lungo e in largo. E’ rimasto legato al Bagaglino fino a pochi anni fa, partecipando a diverse trasmissioni tematiche nelle prime serate di Canale 5. Nel 1995 ha esordito come autore di un libro dal titolo Di più nin zo, uno dei suoi tormentoni più grandi. Per quanto riguarda il cinema ha collaborato con Steno ma non solo: ha preso parte a numerose pellicole come Il tango della gelosia, Bonnie e Clyde all’italiana, Sballato, gasato, completamente fuso e Viva la foca. Un anno dopo il debutto diventa assoluto protagonista nel film Chiavi in Mano, mentre ha guadagnato il ritorno in tv nel 2014 nel programma di Paolo Bonolis Avanti un Altro.



