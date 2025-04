Fabrizio Mileto è tra i protagonisti della prima edizione di “The Couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality show presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Fabrizio è un concorrente NIP, ossia estraneo al mondo dello spettacolo e della televisione, e nella nuova avventura televisiva di The Couple ha deciso di mettersi in gioco con il fratello Danilo. I due, infatti, formano la coppia dei “Fratelli Mileto”, una delle otto coppie di concorrenti pronti a tutto pur di conquistare il montepremi finale da record di 1 milione di euro. Ma chi è Fabrizio Mileto di The Couple? Nato a Bari, Fabrizio è nato nel 1997 e ha cinque anni in meno del fratello Danilo a cui è legatissimo.

I due, infatti, sono cresciuti insieme e condividono tantissime passioni: dal mare alla tifoserie per l’Inter senza contare che si sono entrambi laureati in Economia. Un legame davvero speciale che li ha portati anche a lavorare insieme al Tribunale di Bari, ma in ambiti differenti.

Fratelli, ma sopratutto complici ed amici, Danilo e Fabrizio Mileto hanno attirato la curiosità del grande pubblico di “The Couple – Una vittoria per due” sin dalla prima puntata. Negli ultimi giorni all’interno della casa di The Couple, in occasione del compleanno di Fabrizio, la produzione ha pensato bene di organizzare una festa coinvolgendo i due fratelli che hanno potuto portare con se in White Room tre coppie di coinquilini. I Fratelli Mileto hanno scelto Antonino e Andrea, Brigitta e Benedicta, Thais ed Elena Barolo. Tra una chiacchiera e l’altra, Fabrizio si è raccontato rivelando di essere più riservato, introverso e razionale del fratello Danilo.

“Sono introverso, quando c’è bisogno parlo” precisa Fabrizio confessando ai coinquilini alcune differenze caratteriali rispetto al fratello Danilo. Infine Fabrizio ha concluso dicendo: “ho degli amici che sono identici a me, abbiamo tutti gli stessi interessi e parliamo sempre delle stesse cose. Calcio, mango, risate così, cose inutili”.