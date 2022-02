Fabrizio Moro a Sanremo 2022/ Ha vinto il Premio Miglior Testo Sergio Bardotti

Il Premio Sergio Bardotti premia la canzone con il miglior testo ed è un premio dedicato a Bardotti, un paroliere e cantautore italiano tra i maggiori autori di canzoni di musica leggera negli anni ’60. Durante la finale del Festival di Sanremo 2022 il premio Sergio Bardotti è stato assegnato a Fabrizio Moro in gara con la canzone “Sei tu”. La canzone di Fabrizio Moro è una canzone d’amore dedicata alla persona che ha cambiato la vita del cantante in meglio per non averlo giudicato per gli errori commesse e soprattutto per essergli stato vicino nei momenti difficili della sua vita. Fabrizio Moro intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato la canzone dicendo: “La canzone è una dedica: sono parole che ho scritto per una persona che mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso”, spiegando come il testo è nato mentre: “Stavo scrivendo la sceneggiatura del mio primo film da regista, mi è stato ispirato dalla storia d’amore fra i due protagonisti principali”. Nel corso della canzone Fabrizio Moro ha scritto nel suo testo: Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai giudicata e sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte”.

LA STORIA DEL PREMIO PREMIO MIGLIOR TESTO

Tra i tanti premi che arricchiscono la serata finale del Festival di Sanremo c’è anche quello per il Miglior Testo, intitolato al grande paroliere Sergio Bardotti. Il riconoscimento è stato introdotto nel 2013 per premiare il miglior testo in assoluto, senza distinzione tra Big e Giovani. Un particolare non trascurabile, visto che nelle edizioni della kermesse in cui questo premio è stato assegnato, in diverse occasioni i vincitori non appartenevano alla categoria Big. La questione non si pone comunque quest’anno, visto che è stata eliminata la distinzione tra Campioni e Nuove Proposte, sul modello di quanto fatto nel 2019 da Claudio Baglioni.

Il primo vincitore del Premio per il Miglior Testo “Sergio Bardotti” è stato il cantautore toscano Il Cile con la canzone “Le parole non servono più“. L’anno successivo, nel 2014, a trionfare fu un grande autore come Cristiano De André con il brano “Invisibili“. Nell’elenco dei vincitori spiccano anche artisti semi-sconosciuti. Questo è il caso di Kaligola che vinse nel 2015 con “Oltre il giardino“. Invece l’anno successivo Francesco Gabbani fece incetta di premi e fece suo anche questo con “Amen“.

PREMIO MIGLIOR TESTO: LA POLEMICA DELLA VEDOVA BARDOTTI

Tra i vincitori del Premio per il Miglior Testo “Sergio Bardotti” ci sono grandi interpreti della musica italiana, come Fiorella Mannoia che nel 2017 ha vinto con “Che sia benedetta“. L’anno dopo il riconoscimento è stato assegnato a Mirkoeilcane per la canzone “Stiamo tutti bene“. Tra i vincitori anche Daniele Silvestri che nel 2019 si distinse col brano “Argentovivo“, con una strofa del rapper Rancore, che vinse l’anno successivo tale premio con “Eden“. L’anno scorso a vincere il Premio per il Miglior Testo “Sergio Bardotti” al Festival di Sanremo è stata Madame col brano “Voce“.

Non sono mancate le polemiche attorno a questo premio, che viene consegnato da Amadeus in qualità di presidente della dalla Commissione Musicale. Carmen Di Domenico, moglie del cantautore, nel 2020 chiese la cancellazione del premio intitolato a suo marito. A Red Ronnie espresse la sua delusione e rabbia per la partecipazione di Junior Cally al Festival di Sanremo. Questa polemica però non ha avuto ulteriori strascichi.



