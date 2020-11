Fabrizio Moro/ “Canzoni d’amore nascoste parla di me, del mio passato” (Domenica In)

Fabrizio Moro torna a Domenica In. Il cantautore romano è l’ospite musicale della puntata di oggi, domenica 22 novembre tornando da Mara Venier un anno dopo la sua mancata partecipazione per un’influenza. Era il 10 novembre 2019 quando Fabrizio Moro fu annunciato da Mara Venier come ospite di quella putata. A causa della febbre, però, il cantautore, all’epoca in tour, dovette rinunciare alla partecipazione al programma. Oggi torna e lo fa per presentare il suo ultimo album, “Canzoni d’amore nascoste”, pubblicato il 20 novembre. Una raccolta che contiene 9 brani del passato del cantautore romano scritti quando i riflettori non erano accesi sul suo percorso artistico come Canzone giusta, pubblicata per la prima volta nel 2000 e contenuta nell’album intitolato “Fabrizio Moro” e due inediti “Nun c’ho niente” in cui canta in romano e “Voglio stare con te”.

CANZONI D’AMORE NASCOSTE DI FABRIZIO MORO: “L’ALBUM DELLA VITA”

Canzoni d’amore nascoste è stato accolto benissimo non solo dai fans di Fabrizio Moro, ma anche dalla critica che l’hanno definito uno dei più belli del cantautore romano. Solitamente molto severo con se stesso, per la prima volta, Moro si è detto felice del risultato raggiunto. “È vero che Canzoni d’amore nascoste è una raccolta ma ascoltando tutto dall’inizio alla fine, credo che questo sia l’album della mia vita. Sono felice”, ha scritto sui social poco prima della pubblicazione dell’album in cui ha cantato canzoni scritte quando era ancora giovanissimo con la consapevolezza dell’uomo e del padre di oggi. “Ci sono tanti frammenti fondamentali del mio passato o fra queste parole canzoni che sono rimaste scoosciute al grande pubblico e che ho voluto riarrangiare, riprodurre e soprattutto ricantare con la vita accumulata fino ad oggi. Canzoni d’amore nascoste parla di me, parla di tanti di voi, ma soprattutto parla d’amore”, ha detto in occasione della presentazione dell’albu.

FABRIZIO MORO REGISTA DEL FILM GHIACCIO



Fabrizio Moro non si è mai fermato suonando live ogni anno. Senza la possibilità di poter fare concerti davanti ai propri fan di cui ha più volte ribadito di sentire la mancanza per il rapporto viscerale che ha con loro, si è dedicato alla scrittura riuscendo a concludere la sceneggiatura di quello che sarà il primo film da regista. S’intitolerà “Ghiaccio” e parlerà della storia d’amicizia di Massimo che non è riuscito a realizzarsi con la boxe e di Giorgio, una giovane promessa del pugilato. Fabrizio Moro girerà il film con l’amico Alessio De Leonardis con cui ha girato il videoclip dei singoli “Il senso di ogni cosa” e “Melodia di giugno“, estratti da Canzoni d’amore nascoste.





