Fabrizio Moro, chi è il cantante romano: il passato a San Basilio e il riscatto con la musica. Nel 2018 la vittoria al Festival di Sanremo

Nato a San Basilio, quartiere di Roma, nel 1975, Fabrizio Moro non è cresciuto in un ambiente agiato. “Papà aveva una baracca, faceva il carrozziere sotto casa. Eravamo tutti una famiglia. A casa non eravamo mai solo io, lui e mamma, ma tantissima gente, almeno dieci. Lui quando ero piccolino mi aveva fatto anche la tuta per farmi lavorare con lui. Nonostante fossimo persone umili, ringrazierò sempre i miei genitori perché ho passato un’infanzia veramente bella” ha raccontato nel podcast “Decore”. Nonostante questa infanzia umile, in un ambiente tutt’altro che ricco, Fabrizio Moro è cresciuto con valori importanti e in giovane età si è avvicinato alla musica, cominciando a suonare.

La carriera di Fabrizio Moro è cominciata con varie esibizioni nei locali romani con gruppi giovanili. Doors, Guns and Roses, U2: diverse le cover portate da Moro e dai suoi amici, che sono riuscite però a mettere in luce il suo talento. Nonostante in passato lo stesso Fabrizio Moro abbia fatto uso di alcol e droga, abusandone, ha scelto la via del riscatto proprio con la musica. Il suo primo grande successo è stato quello di “Pensa”, scritta nel 2017: la canzone è dedicata alle vittime della mafia. Con il brano, Moro ha preso parte al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, vincendo la manifestazione e il premio della critica.

Fabrizio Moro, chi è: “Tornare alle origini mi fa bene”

Nell’aprile del 2024, annunciando una nuova canzone, Fabrizio Moro ha scritto sui social: “Mi ha fatto bene tornare a contatto con le mie “origini”, solo, lontano da tutti, dalla “tranquillità” che negli anni ho conquistato, lontano dai social e soprattutto dal caos musicale, che mi stava opprimendo l’anima”. Nella sua carriera, l’artista ha pubblicato in totale 13 album, di cui nove in studio, venendo spesso ispirato proprio da quel passato non sempre semplice, che però lo ha formato come uomo. Con la sua musica ha vinto nel 2018 il Festival di Sanremo in coppia con Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”.