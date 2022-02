Fabrizio Moro: chi è e carriera/ Con la canzone “Sei Tu” torna a Sanremo 2022

FABRIZIO MORO AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “SEI TU”

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo 2022 con “Sei tu” dopo il successo del 2018 a braccetto con Ermal Meta grazie al pezzo ‘Non mi avete fatto niente’. Il nuovo pezzo sanremese, a detta dello stesso Fabrizio Moro, è stato ultimato in concomitanza con le registrazioni delle ultime scene del film ‘Ghiaccio’, del quale Moro ha curato la sceneggiatura.

In una recente intervista, Fabrizio Moro ha spiegato che la canzone gli è stata ispirata ed è dedicata ad una persona che lo ha salvato dalla parte peggiore di se stesso. Sarà il brano giusto per convincere il pubblico e la giuria di Sanremo e mettere nuovamente le mani sulla più ambita statuetta del panorama musicale italiano? Rispetto al brano, stando alle anticipazioni tratte da Sorrisi.com apprendiamo che si tratterebbe di una classica ballata romantica la cui musa è riuscita a riportare a galla un uomo ormai arreso e sconfitto. Si tratta di una canzone ricca di riconoscenza.

FABRIZIO MORO, CARRIERA E PRECEDENTI A SANREMO. SUL PALCO DEL FESTIVAL PER LA SESTA VOLTA

Per Fabrizio Moro sale a sei il numero di volte in cui ha calcato il palco dell’Ariston del Festival di Sanremo 2022. La prima risale al 2007, quando trionfò nella categoria Giovani grazie al brano ‘Pensa’, uno dei pezzi manifesto della sua carriera artistica. L’anno successivo è arrivato l’esordio tra i big, con un risultato ben più deludente. Moro fu eliminato alla quarta serata del Festival, non prendendo parte alla finalissima.

Quando non è stato impegnato sul palco, Moro ha comunque messo la sua firma al Festival come autore. A interpretare i suoi brani, negli anni, sono stati diversi artisti come Noemi e Valerio Scanu. Tra i prodotti più interessanti lanciati da Fabrizio Moro nel panorama musicale c’è anche Ultimo, arrivato secondo a Sanremo 2019 e tra i protagonisti della scena italiana degli ultimi anni.

