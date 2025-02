Fabrizio Moro è tra gli ospiti della nuova puntata di Ora o mai più, il talent show musicale condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Il cantautore romano torna in tv per duettare con uno dei concorrenti alla ricerca di una seconda possibilità nel mondo della musica; un ritorno che arriva a distanza di poche settimane da alcuni dichiarazioni che il cantautore ha rilasciato ospite di Radio Deejay sul Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ogni anno il nome di Fabrizio Moro è sempre tra i più accreditati tra i Big di Sanremo, ma poi puntualmente non c’è mai. A distanza di 3 anni dalla sua ultima partecipazione con il brano “Sei tu” e ben 7 dalla vittoria con “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta, Moro ha ha precisato: “ogni anno si fa il mio nome e non mi presento mai”.

Fabrizio Moro e la critica velata a Sanremo: "C'è una cosa che non sopporto"/ "Non ci sarò perché..."

Non solo, il cantante ha poi sottolineato che sta vivendo un momento della sua vita in cui non è alla ricerca di pressioni, ma vuole semplicemente godersi quanto di bello ha fatto in 20 anni di carriera. “Sanremo? Non mi piace mettermi in fila” – ha tuonato Moro.

Fabrizio Moro sul Festival di Sanremo e la ex compagna Giada Domenicone

Fabrizio Moro deve tantissimo al Festival di Sanremo. Da lì è cominciato tutto: la vittoria tra le Nuove Proposte con Pensa fino alla consacrazione grazie a brani come “Portami via” fino alla vittoria nel 2018 con Ermal Meta. Il cantautore nutre un grandissimo rispetto per la kermesse canora italiana, ma è consapevole che le dinamiche della musica sono cambiate rispetto a tanti anni fa. “Non mi va di fare sala d’attesa insieme a una pletora di ragazzini che hanno pubblicato un singolo o poco più” – ha sottolineato l’artista che parlando di Sanremo ha aggiunto – “è una luce che ha illuminato il mio percorso e porto un rispetto enorme”. Il cantante non nasconde il suo pensiero sulla musica dei nostri giorni: “oggi viviamo in un sistema malato, non c’è più gavetta.”

Fabrizio Moro: "Venire da San Basilio è stata una marcia in più"/ "Qui ho imparato a sognare"

Non solo Sanremo, visto che Fabrizio Moro è anche papà di due splendidi figli Anita e Libero nati dall’amore con la ex compagna Giada Domenicone. Una separazione difficile come ha raccontato dalla pagine de Il messaggero: “all’inizio c”era malessere, ma poi abbiamo capito che avremmo fatto dei danni ai nostri figli”. Il tempo ha aiutato sicuramente a sistemare le cose tra i due ed oggi Fabrizio Moro parla della ex compagna con parole di grande stima ed affetto: “è una donna meravigliosa. Abbiamo trovato un equilibrio”.