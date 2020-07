Fabrizio Moro/ “Ermal Meta? Ci siamo ripromessi di vederci più presto per…”

Fabrizio Moro è già al lavoro con nuovi progetti, come ha annunciato di recente a Radio Italia. Di recente ha ripubblicato il suo Il senso di ogni cosa e poi si è lanciato subito nell’attività in studio, in previsione della raccolta che unirà riarrangiamenti di hit del passato e due inediti. Per ora non abbiamo una data precisa per il lancio del disco, ma si parla già del prossimo settembre/ottobre. “Ci siamo ripromessi di vederci più presto per iniziare a produrre delle cose insieme“, ha detto riguardo alla collaborazione con Ermal Meta, “perchè in realtà ce le abbiamo già scritte. Questo momento di stop non sappiamo quanto durerà, ma quando potremo sicuramente ci troveremo”. Intanto il cantautore ha già raggiunto la Puglia e il motivo è molto semplice: oggi, lunedì 27 luglio 2020, Fabrizio Moro sarà uno degli ospiti che vedremo a Battiti Live, tappa di Otranto. “Passeggiando in Puglia”, scrive infatti sui social, mentre indossa pantaloncini neri, maglietta abbinata e visiera dello stesso colore. Clicca qui per guardare la foto di Fabrizio Moro.

Fabrizio Moro, pensiero ai fan anche durante il lockdown

Fabrizio Moro ha cambiato look: ha scelto di ritornare alla barba incolta, ha messo in mostra i muscoli e ovviamente ha infranto numerosi cuori. Il rapporto con i fan è sempre stato forte e il cantante non ha smesso di cercare il contatto con il pubblico nemmeno durante la quarantena. “Stare dall’altra parte della macchina da presa è sempre stato il mio sogno“, ha detto al settimanale Oggi in merito alla riedizione de Il senso di ogni cosa, “ho chiesto a tutti i miei fan di mandarmi una clip da 20 secondi della loro vita, che rappresentasse, in questo momento così complicato della nostra esistenza, l’espressione del loro Senso di ogni cosa. Alessio [De Leonardis, ndr] e io abbiamo visionato tutti i frammenti ricevuti, cercando di trovare quelli che ci coinvolgessero di più sia dal punto di vista ‘emotivo’ che da quello qualitativo“. Così è nato il video del brano, registrato in playback durante una notte trascorsa in una stanza bianca. “Ho scelto quest’ambientazione perchè le nostre vite, in questo momento in cui siamo costretti a rimanere a casa, sono esattamente così”, ha sottolineato.

Foto, passeggiando in Puglia

Visualizza questo post su Instagram Passeggiando in Puglia ❤️#battitilive Un post condiviso da Fabrizio Moro (@fabriziomoropage) in data: 24 Lug 2020 alle ore 8:42 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA