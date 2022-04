Fabrizio Moro/ “Ex moglie? Ho superato tutto grazie all’amore dei miei figli”

Fabrizio Moro è tra i protagonisti di MCS – Un viaggio nella musica, la kermesse canora trasmessa lunedì 18 aprile 2022 in prima serata su Italia1. Dopo il grande successo con il brano “Sei tu” al Festival di Sanremo 2022, il cantautore romano torna in tv per presentare il suo nuovo singolo. Se la vita artistica prosegue alla grande differentemente nella vita privata non è così. “Sono single. Il mio problema è che mi innamoro, ma condividere la vita di coppia è molto complicato per chi mi sta accanto. Soprattutto perché andando avanti con gli anni sto diventando un rompic***ioni. È difficile, me ne rendo conto” ha dichiarato a Vanity Fair.

La scorsa estate, il cantautore è stato paparazzato con Roberta Marcis, ma nessuno dei due ha mai confermato l’esistenza di un rapporto. Per Fabrizio Moro oltre alla musica c’è la famiglia e l’amore dei suoi figli. Propio la paternità l’ha spinto a riflettere sulla vita: “la gioia di diventare padre mi ha dato equilibrio e la nascita di mia figlia mi ha fatto capire che è lei la donna che amerò di più nella mia vita”.

Fabrizio Moro è stato legato per tantissimi anni a Giada Domenicone, la ex compagna laureata in Architettura d’Interni all’Università La Sapienza di Roma. Esperta di grafica, la ex compagna ha collaborato anche nella realizzazione di alcune copertine dei suoi album. Dal loro amore sono nati i figli: Libero e Anita. Purtroppo l’amore tra i due è finito e in una sola occasione il cantautore ha parlato della ex compagna rivelando: “il lavoro per me è importantissimo, ma non riesco a rendere partecipe la persona che mi sta accanto. Non sono quello che scrive una canzone e corre a farla ascoltare alla fidanzata. Non sono quello che scende dal palco e le racconta le emozioni provate lassù”.

Non solo, Moro ha anche confessato dalle pagine del settimanale Chi, che nonostante sia finita la storia d’amore con la ex Giada Domenicone, è ancora legato a lei : “l’amore è il motore di tutto. L’amore ti salva dall’angoscia, non ho altre verità in tasca, ho superato ogni problema attraverso l’amore dei miei figli e per la loro mamma, altrimenti sarei stato perso. Le mie relazioni sono sempre tormentate, infatti ho 46 anni e sto da solo. Ma posso dire che le persone che ho amato, soprattutto la mamma dei miei figli, le amo per sempre. Se non ami per sempre non hai mai amato. Ho capito che l’amore non ha a che fare con le relazioni, puoi amare una persona e no riuscire a starci insieme”.











