Fabrizio Moro fidanzato? “Unica storia con la madre dei miei figli/ “A Ultimo dico…”

Fabrizio Moro e l’amore

Fabrizio Moro, nelle sue canzoni, parla spesso di amore. Sono tanti i brani con cui ha fatto innamorare i fan e fatto da colonna sonora alle loro relazioni. Pur cantando spesso d’amore, tuttavia, il cantautore romano non parla spesso del proprio privato sbottonandosi solo sui figli Libero e Anita. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, pur non svelando se sia fidanzato o meno, il cantautore romano ha spiegato che l’unica storia importante che ha avuto è quella con la madre dei suoi figli, Giada Domenicone.

“Attraverso le canzoni riesco a sentirmi meno solo. L’unica vera relazione l’ho avuta con la madre dei miei figli. La mia storia d’amore è con la musica”, ha raccontato Moro che è tornato sulla scena musicale con il nuovo singolo “Senza di te” in attesa dei concerti che terrà a Milano il 18 dicembre e a Roma il 21.

Fabrizio Moro: il rapporto con Ermal Meta e Ultimo

Fabrizio Moro, nella musica, ha trovato due grandi amici. Il primo è Ermal Meta con cui ha collaborato nel 2018 vincendo anche il Festival di Sanremo. “Siamo più amici che colleghi. E’ un nerd della musica”, ha detto il cantautore romano che ha mosso a muovere i primi passi nel mondo della musica sin da quando era un ragazzino conquistando il successo nel 2007 con il brano Pensa.

Moro, inoltre, ha un legame speciale anche con Ultimo permettendogli di aprire i suoi concerti quando Niccolò Moriconi sognava di trasformare la sua passione per la musica in un lavoro. “Era meglio se stavo fermo, è diventato famoso come Michael Jackson (ride). Gli dico: ti invidio, in me hai un fratello maggiore che io non ho mai avuto“, ha concluso.

