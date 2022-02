Fabrizio Moro finale Sanremo 2022/ “Sei tu”: ormai è una certezza

È tra i tanti artisti tornati all’Ariston dopo aver vinto la kermesse, Fabrizio Moro è pronto a stupire tutti anche nella finale del Festival di Sanremo 2022 con la sua “Sei tu”. Reduce dalla cover di “Uomini soli” dei Pooh, l’artista capitolino si è posizionato al nono posto della classifica provvisoria e, grazie al televoto e al sostegno dei suoi tanti seguaci, potrebbe tentare la remuntana, avvicinandosi al podio.

Giada Domenicone, ex compagna Fabrizio Moro/ L'amore non è finito

“Sei tu” di Fabrizio Moro rientra nell’elenco di canzoni che rappresentano un territorio sicuro per l’artista. Tanta dolcezza, tanto sentimento e tanta energia: il 46enne è tra gli artisti più popolari del Paese e ha fatto innamorare migliaia di persone tra parole e note. Non ci resta che scoprire come andrà questa finale di Sanremo 2022, ma un dato è certo: il suo brano è tra i più riprodotto in radio e sulle piattaforme digitali.

"Sei tu", testo e significato canzone di Fabrizio Moro/ Sanremo 2022: grande attesa

FABRIZIO MORO IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “SEI TU”

Questo è un periodo particolarmente ricco di impegni per Fabrizio Moro, che ha esibito tutto il suo talento artistico, non esclusivamente legato alla musica. I suoi fan possono apprezzare l’uscita del nuovo album di inediti intitolato “La mia voce”, ma non solo: nei prossimi giorni arriverà nelle sale italiane il suo esordio alla regia con il film “Ghiaccio”, diretto insieme ad Alessio De Leonardis, una produzione La Casa Rossa con Tenderstories in collaborazione con Vision Distribution, in associazione con l’Università Telematica San Raffaele Roma, in collaborazione con SKY e in collaborazione con RTI, distribuito da Vision Distribution. E proprio il lungometraggio ha un legame importante con Sanremo 2022: “Sei tu” è nata durante la scrittura di “Ghiaccio”.

FABRIZIO MORO COVER "UOMINI SOLI" A SANREMO 2022/ Omaggio a Stefano D'Orazio

FABRIZIO MORO E IL RITORNO A SANREMO 2022

Fabrizio Moro è riuscito a portare a termine tutti i suoi progetti a causa dell’interruzione dei live, legata alla pandemia, e quindi ha potuto dedicarsi ai programmi cinematografici e non. Ai microfoni di Sky Tg 24, l’artista romano ha espresso così la sua felicità per la partecipazione al Festival Sanremo 2022: «In realtà non mi ritrovo al Festival come ambiente. La performance è il momento meno faticoso. Il green carpet mi mette a disagio, sul palco mi sento protetto; per me la musica è veicolo di comunicazione. Amadeus ha fatto bel lavoro, vuole puntare sulle canzoni e non sui nomi e questo mi è piaciuto, vedrete una bella competizione e sono felice di essere parte di questo cast. Per tutti noi è una rinascita». Una curiosità legata a Fabrizio Moro e alla sua partecipazione a Sanremo 2022 riguarda… Matteo Salvini. Intervistato da Zapping, il leader della Lega ha rivelato: «Ho televotato per Sanremo per la prima vota. Mi è piaciuta la canzone di Fabrizio Moro. Quest’anno, con Amadeus, Drusilla, tutto bello. Mi piace anche Irama e Elisa, ho adorato Fiorello».



© RIPRODUZIONE RISERVATA