Fabrizio Moro: Giada Domenicone, Libero, Anita Mobrici: chi sono ex e figli/ “Nozze…”

CHI SONO GIADA DOMENICONE, LIBERO E ANITA MOBRICI, EX E FIGLI DI FABRIZIO MORO

Giada Domenicone, Libero e Anita Mobrici sono la ex compagna e i figli di Fabrizio Moro, cantante in gara al Festival di Sanremo 2022. Riuscire a mantenere buoni rapporti dopo una relazione finita male non è così impossibile, soprattutto quando ci sono dei figli da tutelare e da crescere insieme, anche se non si ha più la possibilità di vivere sotto lo stesso tetto. Fabrizio Moro e la sua ex compagna Giada Domenicone ne sono la dimostrazione e non possono che essere orgogliosi del rapporto di stima reciproca che hanno ancora attualmente.

I due sono stati insieme fino al 2019, anno in cui hanno deciso di prendere strade diverse in un momento in cui il matrimonio per loro sembrava essere un passo quasi naturale. Entrambi però sono stati sempre attenti a preservare la loro vita privata il più possibile dalle luci dei riflettori e non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo.

EX E FIGLI DI FABRIZIO MORO: “UN’ECCEZIONE…”

Giada Domenicone e Fabrizio Moro hanno vissuto un amore importante, coronato dall’arrivo di due figli, Libero e Anita Mobrici (questo il vero cognome del cantante), che hanno rispettivamente 12 e 8 anni. La coppia ha deciso comunque di lasciarsi in maniera civile, come ha confessato il cantante, che non ha voluto svelare le motivazioni della loro scelta: “Il lavoro per me è importantissimo, ma non riesco a rendere partecipe la persona che mi sta accanto. Non sono quello che scrive una canzone e corre a farla ascoltare alla fidanzata. Non sono quello che scende dal palco e le racconta le emozioni provate lassù”. Pochi mesi dopo l’addio si era parlato di un flirt tra l’artista e Bianca Guaccero, ma era stata proprio la conduttrice di “Detto Fatto” a smentire l’indiscrezione.

L’ex maestro di “Amici” non aveva comunque nascosto la delusione per la fine di questo legame, che resta comunque il più importante della sua vita: “Non sono un campione nei rapporti con l’altro sesso: non sono mai riuscito ad avere una relazione duratura. A 44 anni ho alle spalle quattro storie importanti dalla durata media di due-tre anni. L’unica eccezione è stata con la madre dei bambini: ora siamo separati, però siamo rimasti assieme otto anni. Nel matrimonio non credo: le persone dovrebbero sposarsi da vecchie, dopo avere superato tutti gli ostacoli”, aveva raccontato un anno fa a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Al momento Giada si dedica al suo lavoro (è un architetto particolarmente affermato) e non manca di collaborare con il suo ex appena ne ha la possibilità. In passato, infatti, ha curato in prima persona le copertine dei suoi album.



