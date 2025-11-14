È uscito il nuovo album di Fabrizio Moro 'Non ho paura di niente', in passato ha rischiato di morire per colpa della droga, oggi la odia.

Esce oggi il nuovo disco di Fabrizio Moro intitolato ‘Non ho paura di niente’, il cantante intervistato da Il Messaggero ha fatto sapere che si tratta di dieci canzoni nate dalla frustrazione interiore causata dalla paura di non avere più nulla da dire. Il noto cantante non pubblicava un album da ben sei anni, la scintilla l’ha ritrovata dando sfogo proprio a quella frustrazione. Quando gli è stato chiesto chi è il Simone del suo brano ‘Simone spaccia’ ha detto di aver scritto molte canzoni su personaggi che hanno fatto parte della sua vita, con cui ha condiviso il suo passato.

Fabrizio Moro utilizza quei personaggi per raccontare il contesto in cui è nato e cresciuto, ha anche rivelato che lui si sente miracolato. A quel punto è tornato a parlare anche delle dipendenze affrontate in passato, come lui stesso ha detto in molte occasioni per anni ha abusato di droghe e alcol. Ha poi svelato: “Ho sfiorato tante volte la morte. Infatti non sono un promotore della droga, la odio. Chi promuove la droga va picchiato”.

Il noto cantante ha ammesso che ce l’ha non solo con i trapper e rapper ma anche con chi fa serie televisive incentrate sul tema della droga perché sono state un riferimento per molti ragazzini. Questi si ritrovano a pestare di botte un ragazzo e si sparano perché non distinguono più la vita vera dalle fiction. Lui pensa che la droga sia la peggiore esperienza per un adolescente, a lui sono capitate le cose più brutte per colpa delle sostanze.

Quelle sostanze hanno influenzato negativamente anche la sua carriera, Fabrizio Moro pensa di essere arrivato tardi al successo e di non aver avuto tutto ciò che meritava perché non era lucido. Gli è stato anche chiesto se parteciperebbe al Festival di Sanremo, lui ha risposto: “Non credo”, il motivo? A parer suo è cambiato rispetto al passato, si tratta più di uno spettacolo televisivo e teme che lì non vengano più valorizzate le belle canzoni.

