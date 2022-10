Fabrizio Moro/ Il successo, Sanremo e l’ex compagna Giada Domenicone

Fabrizio Moro e il successo a Sanremo

Fabrizio Moro è uno dei cantautori di maggior successo della musica italiana. Dalla musica al cinema senza dimenticare la vita privata. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani con il brano di denuncia “Pensa”, Moro è tornato in diverse occasioni in gara al Festival della Canzone Italiana di Sanremo lasciando sempre il segno. Come quando nel 2018 ha partecipato in coppia con Ermal Meta trionfando tra i big con il brano “Non mi avete fatto niente” con cui hanno partecipato anche all’Eurovision Song Contest. Nel 2022 è tornato però sul palcoscenico del Teatro Ariston con il brano “Sei tu”, una canzone speciale e molto intima per il cantautore che l’ha raccontato così: “per me è una canzone complicata da interpretare, dove mi apro completamente alla persona che ho davanti. Mi ha fatto emozionare ancora di più ma meglio così piuttosto che immaginare tutti i 10 milioni di spettatori!”.

Non solo, il brano è stata anche la colonna sonora del primo film di Fabrizio Moro che ha debuttato alla regia di “Ghiaccio”. “Il film mi ha salvato dalla depressione durante la pandemia. Stare due anni lontano dal palco è stato drammatico” – ha detto l’artista a Vanity Fair.

La canzone “Sei tu” è sicuramente una canzone a cui Fabrizio Moro è legatissimo. Una potentissima ballad d’amore che l’artista ha dedicato “quello per la donna con cui sto, quello per la mamma dei miei figli anche se non siamo più insieme, quello per i miei figli. Proprio il cantautore parlando dell’amore e di come è cambiato nel tempo ha detto: “in passato raccontavo amori finiti male, storie non equilibrate… nell’interpretazione si sentiva. A 46 anni sono in equilibrio e non ho paura di farmi leggere dentro. L’amore è l’unica via di uscita ed è un ringraziamento a chi mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso, dalla depressione che alle 5 di mattina ti bussa alla porta”.

L’amore è il filo conduttore anche del film “Ghiaccio”, una storia di boxe e riscatto con protagonisti Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni. “La boxe non è solo uno sport, ma una filosofia di vita: insegna il sacrificio per arrivare a un obiettivo. È metafora di chi combatte, e io mi sento così per gli alti e bassi avuti” – ha detto l’artista. Oggi Moro è single dopo la lunga storia d’amore con Giada Domenicone, madre dei suoi due figli Anita e Libero.

