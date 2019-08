Fabrizio Moro/ In radio col nuovo singolo “Per me”

È un periodo di grande produttività per Fabrizio Moro che vedremo stasera nell’appuntamento speciale Battiti Live Compilation in onda su Italia 1. L’artista il 30 agosto vedrà il lancio sulle radio del suo nuovo singolo “Per me” che arriva dopo il grandissimo successo di “Ho bisogno di credere”. Estratto dall’album “Figli di nessuno” è stato scritto dallo stesso Fabrizio Moro insieme a Roberto Cardelli. L’artista ha voluto specificare che il brano in questione è dedicato a sé stesso e a tutta la fatica che ci ha messo per arrivare a questi livelli. Fabrizio infatti era stato vicino dal ritirarsi e cambiare mestiere, prima del grandissimo successo di Pensa che lanciò la sua carriera verso quello che è poi diventato oggi.

Fabrizio Moro: le tappe di quest’anno

Fabrizio Moro è già stato protagonista a Battiti Live 2019. L’artista ha debuttato nell’ultima tappa di Bari, mentre non era tra i presenti a Vieste, Brindisi, Trani e Gallipoli. Il pubblico ha molto apprezzato la versione acustica del suo vecchio successo “Pensa” quello che lo rilanciò dopo un periodo molto difficile nel quale aveva anche pensato al ritiro dalla musica. Ha poi cantato “Non mi avete fatto niente”, brano che gli aveva permesso di vincere il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Ermal Meta, un tragico ricordo di quanto accaduto in quella terribile serata al Bataclan di Parigi. Infine Fabrizio ha portato sul palco anche il suo ultimo successo quel “Ho bisogno di credere” che ha scatenato un lungo dibattito tra i critici.

Il tour di Fabrizio Moro

Fabrizio Moro, partirà in tournée il prossimo 12 ottobre quando sarà pronto a calcare i palcoscenici di diverse città italiane. Si partirà il 12 ottobre dal PalArt Hotel di Catania per terminare il 14 dicembre al Teatro Verdi PT di Pistoia in mezzo ci saranno tappe a Roma, Milano, Firenze, Brescia, Bologna, Torino, Cremona, Cesena, Ancona, Pescara, Napoli, Bari, Sassari e Varese. L’unica città dove sarà due volte sarà la capitale dove sono in programma due concerti al Palalottomatica, ex Palazzetto dello sport, il 18 e il 19 ottobre. La vendita dei biglietti è già partita su TicketOne dove sono stati tantissimi fino a questo momento i tagliandi venduti.

Il nuovo singolo “Per me”





