FABRIZIO MORO/ “La fede mi ha salvato. Sì, io credo in Dio”

Ci sarà anche Fabrizio Moro sul palco di Battiti Live, la tradizionale manifestazione canora estiva che quest’anno vede i cantanti esibirsi “a distanza”, soli sul palco nel rispetto delle norme anti Covid-19. Per il cantautore romano sarà comunque un’opportunità importante per ricominciare ad accendere i motori e dimostrarsi pronto a vivere una stagione autunnale che si prospetta molto intensa dal punto di vista professionale. Nel mese di ottobre vedrà infatti la luce il nuovo album di Moro. Non sarà un disco di inediti, ma un greatest hits, una raccolta di canzoni d’amore appartenenti agli album passati di Fabrizio, che ha voluto riproporre questi pezzi che a suo avviso non erano stati valorizzati a dovere al momento della loro prima uscita. Fabrizio Moro ha raccontato: “Si tratta di pezzi che sono già usciti in passato ma non hanno avuto i riflettori puntati che meritavano: le ho prese dal cassetto, riprodotte e ricantate. Ci sono brani anche molto vecchi, di 15 anni fa, a cui voglio dare una nuova scena.” Il disco si intitolerà “Canzoni D’Amore Nascoste”.

FABRIZIO MORO SUL PALCO A BATTITI LIVE

Fabrizio Moro dunque nella nuova raccolta “Canzoni d’Amore Nascoste” darà sfogo quindi al lato più romantico, provando a rilanciare canzoni che comunque in passato erano stato apprezzate e cantate dai fans più accaniti. Moro negli ultimi anni ha affrontato un lungo percorso che l’ha portato a un cambiamento interiore importante, e in questa trasformazione un ruolo molto importante lo ha recitato la Fede, come da lui stesso raccontato in un’intervista pubblicata in passato dal quotidiano Avvenire: “La fede mi ha salvato. La fede in me stesso nei momenti difficili e la fede verso Dio. Sì, io credo in Dio, sono fermamente convinto che una mano invisibile stia guidando il mio percorso. Spesso mi capita di pregare credendo che qualcuno mi stia ascoltando – ha sottolineato Moro – Anzi, quando mi sono affidato alla spiritualità, al posto di arrovellarmi su come riuscire quando mi andava male nella musica e nella vita, le cose si sono risolte“. Un percorso che nell’ultimo anno si è ulteriormente rafforzato e ha portato Moro a ripartire con energie rinnovate dopo la sosta forzata per il lockdown.



© RIPRODUZIONE RISERVATA