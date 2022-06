Fabrizio Moro/ Nuove date tour: estate ricca di impegni, ma non solo…

Fabrizio Moro ospite di Mara Venier a Domenica In, una bella notizia per i suoi fan

C’è anche Fabrizio Moro tra gli ospiti di oggi, 5 giugno, di Domenica In. Il cantante, che aveva preso parte anche alla puntata speciale della settimana scorsa, torna su Raiuno da protagonista, con una notizia che farà piacere ai fan più accaniti dell’artista. A grande richiesta, infatti, il tour estivo di Fabrizio Moro, “La mia voce tour 2022”, è stato arricchito di due nuovi appuntamenti: l’11 luglio a Varallo Sesia (VC) e il 27 agosto a Sant’Elpidio a Mare (FM).

Giada Domenicone, ex compagna Fabrizio Moro/ "Se non ami per sempre..."

Per il cantautore romano si profila dunque un’estate estremamente impegnativa e ricca di appuntamenti. Senza tralasciare il fatto che a dicembre sarà invece protagonista di due importanti appuntamenti nelle città di Milano e Roma: il 18 lo vedremo impegnato al Mediolanum Forum di Assago (MI) e il 21 al Palazzo dello Sport di Roma.

Fabrizio Moro/ "Lucio Dalla è stato un grande innovatore. Ci mancherà per sempre"

Fabrizio Moro, il ricordo di Lucio Dalla e l’omaggio al cantautore felsineo: “E’ stato grande innovatore”

Nei giorni scorsi, Fabrizio Moro, ha preso parte al concerto celebrativo della carriera di Lucio Dalla all’Arena di Verona. Un evento a cui teneva molto e a cui evidentemente ha lasciato il segno, mettendoci anima e cuore. Fabrizio Moro, proprio in occasione della conferenza stampa di Dallarenalucio, parlando del cantautore bolognese ha ammesso: “Lucio Dalla è stato un grande innovatore. Ci mancherà per sempre”. Un pensiero condiviso da tutti gli appassionati della musica, in particolar modo dai fan di Lucio Dalla, un’intramontabile icona della musica, come sottolineato giustamente dal cantante.

LEGGI ANCHE:

Giada Domenicone, ex compagna Fabrizio Moro/ "Abbiamo trascorso assieme otto anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA