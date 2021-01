Fabrizio Moro / “Quella volta a Sanremo… che pressione!” (Amici 2021)

Fabrizio Moro ospite di lusso nel pomeridiano di Amici 2021. Il cantante è infatti uno dei big chiamato ad impreziosire la puntata odierna, con un medley dei suoi brani. Tra i pezzi attesi anche ‘Melodia di giungo’ il nuovo singolo estratto dall’album Canzoni d’amore nascoste. Un album a cui Fabrizio Moro è davvero molto legato, come ha ammesso lo stesso cantante in una recente intervista: “qui ci sono le mie storie che contano di più, quelle che sono rimaste irrisolte e quelle che hanno dato luce ai miei figli“, ha detto. “Sono le storie che mi hanno fatto male, ma anche quelle che mi hanno migliorato come uomo“.

Insomma come tutti Fabrizio Moro ha vissuto alti e bassi, ed è probabilmente grazie a quest’ultimi che è riuscito a crescere non solo artisticamente, ma anche come uomo. Sarà un riferimento musicale importante per gli aspiranti cantanti di Amici di Maria de Filippi.

Fabrizio Moro ospite ad Amici 2021: “Quella volta al Festival di Sanremo”

Fabrizio Moro torna volentieri da Maria de Filippi ad Amici 2021. Sicuramente si sente molto più a suo agio nei panni di ospite rispetto a quelli di concorrente. Mentre ci sono casi in cui il cantante ammette di sentire emozioni contrastanti, come il Festival di Sanremo. Un palco che ha dato tanto a Fabrizio Moro, compresa una pressione mediatica notevole: “è un palco a cui voglio molto bene anche se non ci tornerei in questo momento, in particolar modo a causa della pressione che non riesco più a reggere”. Eppure al Festival di Sanremo Fabrizio Moro ha toccato le vette del successo, dando vita anche alla spettacolare coppia con Ermal Meta: “E’ stato più facile con lui”, dice a proposito dell’esperienza del 2018. “Ci siamo aiutati l’uno con l’altro. Ma con il tempo è frustrante, non solo con Sanremo, ma con il backstage della diretta. E’ una cosa che soffro”, ha ammesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA