Fabrizio Moro, Sanremo 2022/ “‘Sei tu’? Ecco com’è nata la canzone”. Il look affidato a Philipp Plein

Fabrizio Moro: a Sanremo 2022 con “Sei tu”

Fabrizio Moro è in gara al Festival di Sanremo 2022, si tratta della settima partecipazione per l’artista che ha vinto due volte la kermesse musicale: con “Pensa” nel 2007 nella sezione Giovani e con “Non mi avete fatto niente” nel 2018 in coppia con Ermal Meta. Quest’anno Moro partecipa con “Sei tu”. “Ho scritto il testo in pochi minuti, di getto, cercando di eludere totalmente la paura di farmi leggere dentro perché è il sentimento contenuto nelle parole di questa canzone, che spesso mi ha salvato, soprattutto in questo periodo, quando l’angoscia spesso mi veniva a bussare alle 5 del mattino, ricordandomi che stava per iniziare un altro giorno complicato e la forza necessaria per affrontare tutti quei mostri indefiniti che per tanti mesi mi hanno tirato i capelli senza farsi vedere, l’ho trovata nelle persone che amo… i miei affetti, i miei amici, i miei figli, il mio amore”, ha spiegato l’artista su Instagram prima di salire sul palco. E ha aggiunto: “Da soli… non si vince mai. È un concetto molto “semplice” lo so ma ci ho messo 46 anni per metabolizzarlo bene”. La canzone infatti è dedicata a tutte le persone care che fanno parte della vita dell’artista.

Fabrizio Moro: look total black

Per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, Filippo Moro ha scelto di vestire Philipp Plein. Ieri sera sul palco si presentato con un completo nero di velluto. L’esibizione dell’artista ha riscosso un grande successo sui social: “Fabrizio Moro quando torna alla sua dimensione intima fa sempre il suo. È sempre Fabrizio Moro. Bravo”, “La voce di Fabrizio Moro un grandissimo dono che la musica italiana ci ha fatto” e “I testi di Fabrizio Moro, signore e signori. Si conferma un artista di grande spessore”, hanno commentato alcuni utenti di Twitter dopo la sua performance. Moro si è classificato quinti nella classifica parziale della seconda serata e decimo in quella provvisoria che comprende tutti gli artisti in gara. Questa sera, giovedì 3 febbraio, canterà per la seconda volta “Sei tu“.

