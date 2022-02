Fabrizio Moro, significato canzone “Sei tu”/ “Dedica a chi mi ha salvato dalla parte più brutta di me”

“Sei tu”, significato canzone Fabrizio Moro di Sanremo 2022

Fabrizio Moro ha partecipato a Sanremo 2022 con il brano “Sei tu”, una potente ballad d’amore nata durante le registrazioni del suo primo film. Il cantautore romano è tornato ancora una volta protagonisti della kermesse canora italiana con un brano autobiografico come ha rivelato durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “sono un cantautore e partecipo alla…non mi ricordo quale edizione, perché ne ho fatti già diversi di Festival, con il testo “Sei tu”. La canzone è una dedica: sono parole che ho scritto per una persona che mi ha salvato diciamo dalla parte più brutta di me stesso”.

Non solo, parlando proprio del brano in gara il cantante ha aggiunto: “il testo nasce mentre stavo scrivendo la sceneggiatura del mio primo film da regista che uscirà a febbraio appunto, mi è stato ispirato dalla storia d’amore fra i due protagonisti principali”.

Fabrizio Moro: da Sanremo 2022 alle classifiche con “Sei tu”

Una bella soddisfazione per Fabrizio Moro ritornare in gara a Sanremo 2022 dopo la vittoria con Ermal Meta. Il cantautore romano ha sottolineato quanto questo Festival abbia rappresentato per lui e tutti i suoi colleghi una sorta di rinascita dopo due anni di pandemia e stop. “E’ stato un momento di gioia perché questo Festival di Sanremo 2022 rappresenta sia per me che per tanti altri miei colleghi una ripartenza molto importante” – ha detto Moro che ha poi rivelato uno dei momenti del Festival che ricorda ancora oggi – “un momento che mi ricordo dei tanti Festival di Sanremo che ho visto oltre a quelli che ho vissuto è stato sicuramente l’interpretazione di Faletti con “Signor tenente”, quello è stato un momento che mi è rimasto impresso e che per certi versi ha condizionato anche la mia scrittura”

Ma come si sta comportando la canzone nelle classifiche di vendite? Sei tu ha debuttato alla posizione numero 20 nella classifica top 100 dei brani di Sanremo 2022, mentre è 19imo nella classifica di Spotify.

