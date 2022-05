Fabrizio Moro/ Single dopo l’ex fidanzata Giada Domenicone, spesso al centro di gossip per…

Fabrizio Moro vive un momento di grande attività che lo porterà a raccogliere altri consensi al Concerto del Primo Maggio. Il brano presentato, Sei tu, a Sanremo è entrato a far parte del nuovo Ep di inediti intitolato La Mia Voce uscito lo scorso 4 febbraio. La seconda parte di inediti è prevista in uscita per ottobre di quest’anno, sempre anche con la versione in vinile. La prima parte si compone di sei brani e ora siamo in trepida attesa degli altri inediti in produzione per l’uscita autunnale.

Dopo la partecipazione al 72° Festival di Sanremo Fabrizio Moro ha esordito con il cinema alla regia del film Ghiaccio insieme ad Alessio De Leonardis. Il film, una produzione La Casa Rossa con Tenderstories, è uno scorcio di vita nella periferia romana raccontato attraverso la quotidianità del protagonista, Giorgio, che spera di migliorare la sua vita attraverso il pugilato. Il film è stato girato nella Capitale nel quartiere Quarticciolo. La colonna sonora è costituita da brani dello stesso Fabrizio Moro e include anche il pezzo sanremese Sei tu.

Fabrizio Moro, una carriera piena di successi

La carriera di Fabrizio Moro è iniziata nel 1996 e da allora ha inciso ben tredici album. Ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria giovani nel 2007 vincendo con il brano Pensa che gli ha aperto le porte della popolarità nell’ambiente della musica leggera italiana. Un altro brano consacrante, presentato a Sanremo 2018 stavolta in coppia con Ermal Meta, è stato Non mi avete fatto niente. Sono diversi i premi e i riconoscimenti ottenuti negli anni. Gli ultimi sono stati il Premio Sergio Bardotti e il Premio SIAE Roma videoclip di quest’anno, entrambi per la canzone Sei tu. L’ultima apparizione in tv è dello scorso 18 aprile quando ha partecipato al programma canoro MCS – Un viaggio nella musica trasmessa in prima serata su Italia1 e presentato da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis.

È single Fabrizio Moro dopo l’excompagna Giada Domenicone?

Per quanto riguarda la sfera personale, Fabrizio Moro è attualmente single ma alla ricerca della stabilità sentimentale, ma soprattutto è innamoratissimo dei suoi figli e ancora legato sentimentalmente alla madre dei suoi figli, l’ex compagna Giada Domenicone, come ha dichiarato in un’intervista rilasciata recentemente a Vanity Fair. Sovente girano notizie di gossip che gli attribuiscono flirt come quello con la presentatrice tv Bianca Guaccero (smentito da entrambi), a volte le storie d’amore, anche se sembrano sempre destinate a durare poco, sono vere come quella che l’aveva visto legato a Roberta Macis, modella ed ex partecipante al concorso di Miss Italia.

