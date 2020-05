Fabrizio Moro/ ”Sono fidanzato con mia figlia” (Europe Shine a light)

Pubblicità

Fabrizio Moro prenderà parte all’Europe Shine a Light anche lui in collegamento via internet. Il cantante, da sempre seguito da un pubblico molto fidelizzato più di nicchia rispetto ad altri cantanti italiani, vuole rifarsi dell’ultimo posto ottenuto con l’amico italo-albanese durante l’Eurofestival di due anni fa. Moro aveva infatti vinto il Festival di Sanremo insieme a Ermal Meta con la canzone “Non mi avete fatto niente” dedicata anche alle tragedie che avevano colpito la Francia e più in generale alle vittime degli attacchi terroristici. Resta il fatto che non sappiamo cosa possa cantare stasera anche se in molti pensano proprio al ritorno con il brano che gli permise il successo alla kermesse della musica.

Fabrizio Moro, un anno sabbatico

Dopo il successo di Sanremo, Fabrizio Moro al termine di una serie di date e concerti in giro per l’Italia si è preso un anno sabbatico proprio come l’amico Ermal Meta. In questo lasso di tempo il cantante romano si è dedicato alla produzione e alla collaborazione con altri artisti. Tra questi spicca il duetto nell’ultimo album con l’amico e collega Ultimo. Entrambi i cantanti vengono infatti dal quartiere romano di San Basilio, una borgata non facile e piena di difficoltà, e sono legati da una lunga amicizia che hanno suggellato collaborando insieme in una traccia del giovane Ultimo.

Pubblicità

La sua quarantena

Durante la quarantena causa Covid, Fabrizio Moro ha aggiornato tutti i suoi fan rassicurandoli sulle sue condizioni di salute e ha dato poi una serie di aggiornamenti incoraggianti al suo pubblico. Nel corso di un’intervista ai microfoni di Radio Subasio, il cantante ha sviato alle domande su una sua relazione sentimentale, dichiarando: ”Sono fidanzato con mia figlia, lei è la donna più importante della mia vita. Per ora, nessuno riesce a spodestarla e penso che mai nessuno ci riuscirà”. Ha poi annunciato che tornerà sulla scena musicale a giugno, con la speranza che la crisi sanitaria causata dal Covid e che si è abbattuta sull’Italia possa essere se non svanita, quanto meno ridimensionata. In passato si era parlato con molta insistenza di una relazione tra Fabrizio Moro e Bianca Guaccero, mai nettamente smentita da nessuna delle due parti coinvolte in causa.

Video, “Per me” di Fabrizio Moro





© RIPRODUZIONE RISERVATA