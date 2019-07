FABRIZIO MORO/ “Sono innamorato di Fiorella Mannoia” (La mia passione)

Fabrizio Moro si racconta a “La mia passione“, il programma di interviste condotto da Marco Morra su Rai3. Il cantautore romano, reduce dalla pubblicazione del nuovo disco di inediti “Figli di nessuno”, è pronto a rivelare dettagli e aneddoti sulla sua vita personale e privata nella puntata in onda sabato 6 luglio 2019. Intanto proprio in queste ore ha annunciato il suo ritorno live che lo vedrà indiscusso protagonista nei palazzetti il prossimo autunno. Pochi giorni fa al Radio Italia Live di Palermo aveva dichiarato: “annunceremo altre 20 date. Salendo sul palco per le prove, mi è venuta voglia di concerti e mi sono pentito di non essere partito in tour quest’estate. In tournée, non mancheranno Portami via, Pensa, Eppure mi hai cambiato la vita e Non mi avete fatto niente”. Non solo ai microfoni di Radio Italia ha svelato anche un altro sogno realizzato: “Il Forum di Assago è un altro sogno che si realizza. È un po’ come l’Olimpico a Roma per me. È un’altra meta che avevo messo nel cassetto dei sogni e non vedo l’ora. Vi aspetto lì il 26 ottobre”.

Fabrizio Moro: “Attraverso i sogni ho imparato ad assaporare la libertà”

“Figli di nessuno” è il titolo del nuovo album di inediti di Fabrizio Moro, ma anche del nuovo singolo in cui ha collaborato con Anastasia, il vincitore di X Factor. Un titolo importante che il cantautore romano ha deciso di tatuarsi sul collo. “E’ una cosa che accade spesso, avendo mia sorella che fa i tatuaggi, mi ha usato come cavia. A un certo punto ho iniziato a tatuare le frasi delle mie canzoni e anche i titoli degli album. Avendo pubblicato dieci album, non c’è più spazio” ha raccontato l’artista ai microfoni di Radio Italia. Moro ha poi rivelato come mai le parole “sogni” e “amore” siano molto citate nei testi delle sue canzoni: “tornano spesso anche nella vita di tutti i giorni. Attraverso i sogni ho imparato ad assaporare la libertà e l’amore è il filo conduttore di tutto quello che mi lega alla vita”. Fabrizio Moro: “Sono innamorato di Fiorella Mannoia” Una carriera piena di successi, ma ancora tanti sogni nel cassetto da realizzare. E’ proprio così per Fabrizio Moro che sogna una colonna sonora con Michele Placido e la pubblicazione di un romanzo. “Mi sono ritrovato in momenti di caos tremendi, da due anni a questa parte, tra concerti, album e Festival di Sanremo e tutto quello che è accaduto, non ho avuto tempo di finirlo” ha rivelato il cantante a Radio Italia. Durante l’intervista Moro ha raccontato anche del rapporto con Fiorella Mannoia che considera l’interprete migliore nel panorama musicale italiano: “Senza offesa per nessuno ma credo che Fiorella sia la più grande interprete che abbiamo. C’è un trasporto emotivo, la ascoltavo quando ero adolescente, sono innamorato di Fiorella”.

