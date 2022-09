Fabrizio Moro: “Ultimo concerto e poi me ne vado affanc*”/ Addio alla musica?

Fabrizio Moro atteso ai Tim Music Awards 2022: ospite all’evento di premiazione dopo il rumor di addio alla musica

Sale l’attesa nei telespettatori per la messa in onda prevista in prima serata su Rai 1, questo venerdì 9 settembre, della prima puntata dei Tim Music Awards, l’evento di premiazione musicale accolto nella magica cornice dell’Arena di Verona e che tra gli altri ospiti previsti nella set-list prevede l’apparizione di Fabrizio Moro.

L’evento giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione e condotto per l’undicesima edizione dal duo di conduttori Vanessa Incontrada e Carlo Conti vedrà Fabrizio Moro tornare a calcare il palco, live da Verona, dopo che lui ha chiuso il tour estivo con l’ultimo concerto tenuto il 5 settembre a Viggiano. Con il rilascio dell’album e nel mezzo del tour estivo verso la chiusura si é sollevato un interrogativo generale sul futuro artistico del cantautore, con la voce che lo vedeva in procinto di dedicarsi ad un piano B a discapito della musica.

Ma in un post condiviso su Instagram l’artista sembra invece annunciare diverse novità all’orizzonte per lui che lo terranno attivo anche in campo musicale. Quali, il rilascio di un nuovo singolo, probabilmente contenuto nel nuovo album in cantiere e seconda parte del progetto “La mia voce”, EP uscito lo scorso febbraio: “So già che vi scoprirà i nervi”, preannuncia di questo nuovo pezzo lo stesso cantautore ai fan.

Fabrizio Moro, non solo musica all’orizzonte per lui: un film all’orizzonte

Nel post sibillino Fabrizio Moro ha anche annunciato novità che riguardano i live: ai due concerti nei palazzetti di Roma e Milano del 18 e 21 dicembre, per cui sono già disponibili i biglietti, si aggiungerà un tour invernale di cui farà presto sapere le date.

E a conclusione del messaggio sibillino, dopo la sua prima esperienza da regista nel film “Ghiaccio”, Fabrizio Moro anticipa sibillino che inizierà anche a lavorare a un nuova pellicola.

